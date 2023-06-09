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Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги - РИА Новости, 09.06.2023
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Туризм
 
18:31 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/bank-1877304391.html
Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги
Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги - РИА Новости, 09.06.2023
Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги
Меры турецкого банка Deniz в отношении граждан России касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:31
2023-06-09T18:31
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СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Меры турецкого банка Deniz в отношении граждан России касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч рублей, или 85 долларов), сообщил РИА Новости осведомленный источник. Банк начал на этой неделе списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до 60 долларов и закрывать их счета в валюте, при этом объяснений от не поступило, рассказали ранее РИА Новости клиенты Deniz. В службе поддержки клиентов отказали в комментарии РИА Новости. При этом на предоставленных клиентами банка скриншотах списания средств сопровождаются припиской "комиссия за управление счетом", однако сумма в каждом случае варьируется значительно. Большинство попавших под "санкции" клиентов находятся не в Турции. "Банк закрыл счета тех, у кого было меньше двух тысяч лир на момент списания", – сообщил источник. По его словам, других критериев, таких как наличие вида на жительство в Турции, не было. Он отметил, что клиенты, которые поддерживают определенную сумму на счетах, не испытывают проблем.
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новости - туризм, экономика, турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Турция, Туризм
Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги

Турецкий банк Deniz снял деньги у россиян с балансом меньше двух тысяч лир на счете

© iStock.com / FotolgartТурецкая лира
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© iStock.com / Fotolgart
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СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Меры турецкого банка Deniz в отношении граждан России касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч рублей, или 85 долларов), сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Банк начал на этой неделе списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до 60 долларов и закрывать их счета в валюте, при этом объяснений от не поступило, рассказали ранее РИА Новости клиенты Deniz.
В службе поддержки клиентов отказали в комментарии РИА Новости. При этом на предоставленных клиентами банка скриншотах списания средств сопровождаются припиской "комиссия за управление счетом", однако сумма в каждом случае варьируется значительно. Большинство попавших под "санкции" клиентов находятся не в Турции.
"Банк закрыл счета тех, у кого было меньше двух тысяч лир на момент списания", – сообщил источник.
По его словам, других критериев, таких как наличие вида на жительство в Турции, не было. Он отметил, что клиенты, которые поддерживают определенную сумму на счетах, не испытывают проблем.
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