https://ria.ru/20230609/bank-1877304391.html

Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги

Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги - РИА Новости, 09.06.2023

Эксперт объяснил, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги

Меры турецкого банка Deniz в отношении граждан России касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:31

2023-06-09T18:31

2023-06-09T18:31

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СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Меры турецкого банка Deniz в отношении граждан России касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч рублей, или 85 долларов), сообщил РИА Новости осведомленный источник. Банк начал на этой неделе списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до 60 долларов и закрывать их счета в валюте, при этом объяснений от не поступило, рассказали ранее РИА Новости клиенты Deniz. В службе поддержки клиентов отказали в комментарии РИА Новости. При этом на предоставленных клиентами банка скриншотах списания средств сопровождаются припиской "комиссия за управление счетом", однако сумма в каждом случае варьируется значительно. Большинство попавших под "санкции" клиентов находятся не в Турции. "Банк закрыл счета тех, у кого было меньше двух тысяч лир на момент списания", – сообщил источник. По его словам, других критериев, таких как наличие вида на жительство в Турции, не было. Он отметил, что клиенты, которые поддерживают определенную сумму на счетах, не испытывают проблем.

https://ria.ru/20230609/bank-1877134968.html

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