https://ria.ru/20230608/akula-1877079294.html

В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу

В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу - РИА Новости, 08.06.2023

В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу

В Хургаде поймали напавшую на гражданина России акулу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:57

2023-06-08T19:57

2023-06-08T23:13

хургада

шарм-эш-шейх

германия

происшествия

tez tour

россия

красное море

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КАИР, 8 июн — РИА Новости. В Хургаде поймали напавшую на гражданина России акулу, сообщил РИА Новости местный источник. "Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана", — сказал собеседник агентства. Морской хищник атаковал отдыхающего в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был приехавшим туристом, он релокант.По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.Находящихся в этом городе российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.

https://ria.ru/20230608/plyazhi-1877046056.html

хургада

шарм-эш-шейх

германия

россия

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хургада, шарм-эш-шейх, германия, происшествия, tez tour, россия, красное море