https://ria.ru/20230608/akula-1877079294.html
В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу
В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу - РИА Новости, 08.06.2023
В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу
В Хургаде поймали напавшую на гражданина России акулу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:57
2023-06-08T19:57
2023-06-08T23:13
хургада
шарм-эш-шейх
германия
происшествия
tez tour
россия
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КАИР, 8 июн — РИА Новости. В Хургаде поймали напавшую на гражданина России акулу, сообщил РИА Новости местный источник. "Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана", — сказал собеседник агентства. Морской хищник атаковал отдыхающего в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был приехавшим туристом, он релокант.По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.Находящихся в этом городе российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.
https://ria.ru/20230608/plyazhi-1877046056.html
хургада
шарм-эш-шейх
германия
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хургада, шарм-эш-шейх, германия, происшествия, tez tour, россия, красное море
Хургада, Шарм-эш-Шейх, Германия, Происшествия, Tez Tour, Россия, Красное море
В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу
В Хургаде поймали напавшую на гражданина России акулу
КАИР, 8 июн — РИА Новости. В Хургаде поймали напавшую на гражданина России акулу, сообщил РИА Новости местный источник.
"Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана", — сказал собеседник агентства.
Морской хищник атаковал отдыхающего в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был приехавшим туристом, он релокант.
По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море
распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour
уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.
Находящихся в этом городе российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.
В АТОР рассказали о ситуации с пляжами в Хургаде после нападения акулы