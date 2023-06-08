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В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
17:00 08.06.2023 (обновлено: 17:44 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html
В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике
В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике - РИА Новости, 08.06.2023
В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике
Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в 20 раз, пишет Sputnik... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:00
2023-06-08T17:44
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в 20 раз, пишет Sputnik Абхазия."Наличие большого числа отдыхающих существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о национальном менталитете. Многие &lt;...&gt; позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом, — говорится в пояснительной записке.Теперь за нахождение в общественных местах, за исключением пляжей, в купальниках, плавательных шортах или в обнаженном виде гостям и жителям Абхазии будет грозить штраф в размере шести тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 300 рублей.Новые правила начнут действовать с 1 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Пляжи, туристы
В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике

Парламент Абхазии в 20 раз повысил штраф за появление на улице в купальнике

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в 20 раз, пишет Sputnik Абхазия.
"Наличие большого числа отдыхающих существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о национальном менталитете. Многие <...> позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом, — говорится в пояснительной записке.
Теперь за нахождение в общественных местах, за исключением пляжей, в купальниках, плавательных шортах или в обнаженном виде гостям и жителям Абхазии будет грозить штраф в размере шести тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 300 рублей.
Новые правила начнут действовать с 1 августа 2023 года.
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