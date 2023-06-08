https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html

В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике

В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике - РИА Новости, 08.06.2023

В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление на улице в купальнике

Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в 20 раз, пишет Sputnik... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:00

2023-06-08T17:00

2023-06-08T17:44

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в 20 раз, пишет Sputnik Абхазия."Наличие большого числа отдыхающих существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о национальном менталитете. Многие <...> позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом, — говорится в пояснительной записке.Теперь за нахождение в общественных местах, за исключением пляжей, в купальниках, плавательных шортах или в обнаженном виде гостям и жителям Абхазии будет грозить штраф в размере шести тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 300 рублей.Новые правила начнут действовать с 1 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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