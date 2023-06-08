https://ria.ru/20230608/akula-1877098823.html

Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула

Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула - РИА Новости, 08.06.2023

Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула

На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, сообщило Министерство окружающей среды Египта. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:11

2023-06-08T22:11

2023-06-08T23:47

египет

хургада

красное море

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, сообщило Министерство окружающей среды Египта."Подтвержден факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели", — говорится в заявлении.Специалисты выловили и начали обследовать в лаборатории акулу, чтобы понять причины ее нападения. После его завершения будет предоставлен отчет. Кроме того, министр окружающей среды поручила усилить безопасность для посетителей пляжей Красного моря.Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.

https://rsport.ria.ru/20230210/hamilton-1850612093.html

египет

хургада

красное море

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египет, хургада, красное море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)