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Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула - РИА Новости, 08.06.2023
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22:11 08.06.2023 (обновлено: 23:47 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/akula-1877098823.html
Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула
Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула - РИА Новости, 08.06.2023
Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула
На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, сообщило Министерство окружающей среды Египта. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:11
2023-06-08T23:47
египет
хургада
красное море
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, сообщило Министерство окружающей среды Египта."Подтвержден факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели", — говорится в заявлении.Специалисты выловили и начали обследовать в лаборатории акулу, чтобы понять причины ее нападения. После его завершения будет предоставлен отчет. Кроме того, министр окружающей среды поручила усилить безопасность для посетителей пляжей Красного моря.Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.
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египет
хургада
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египет, хургада, красное море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Египет, Хургада, Красное море, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула

Минприроды Египта сообщило о нападении тигровой акулы на россиянина на пляже в Хургаде

© Flickr / volkТигровая акула
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Flickr / volk
Тигровая акула . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, сообщило Министерство окружающей среды Египта.
"Подтвержден факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели", — говорится в заявлении.
Специалисты выловили и начали обследовать в лаборатории акулу, чтобы понять причины ее нападения. После его завершения будет предоставлен отчет.
Кроме того, министр окружающей среды поручила усилить безопасность для посетителей пляжей Красного моря.
Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.
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