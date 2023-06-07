https://ria.ru/20230607/tailand-1876702239.html

"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города

"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города - РИА Новости, 07.06.2023

"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города

"Аэрофлот" с 9 июля планирует запустить рейсы из Хабаровска на Пхукет, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:12

2023-06-07T16:12

2023-06-07T16:12

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новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

хабаровск

аэрофлот

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости."Аэрофлот" с 9 июля планирует запустить рейсы из Хабаровска на Пхукет, сообщается на сайте перевозчика.Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777 два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.Билеты уже в продаже. Путешествие в середине июля в одну сторону обойдется как минимум в 45 тысяч рублей, в оба конца — от 59 тысяч рублей.С 7 июля авиакомпания откроет рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Таким образом, жители Сибири смогут попасть на курорты Таиланда без пересадки в Москве.

https://ria.ru/20230607/gretsiya-1876670656.html

таиланд

пхукет (остров)

хабаровск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), хабаровск, аэрофлот