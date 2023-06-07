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"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
16:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/tailand-1876702239.html
"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города
"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города - РИА Новости, 07.06.2023
"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города
"Аэрофлот" с 9 июля планирует запустить рейсы из Хабаровска на Пхукет, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:12
2023-06-07T16:12
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
хабаровск
аэрофлот
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости."Аэрофлот" с 9 июля планирует запустить рейсы из Хабаровска на Пхукет, сообщается на сайте перевозчика.Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777 два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.Билеты уже в продаже. Путешествие в середине июля в одну сторону обойдется как минимум в 45 тысяч рублей, в оба конца — от 59 тысяч рублей.С 7 июля авиакомпания откроет рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Таким образом, жители Сибири смогут попасть на курорты Таиланда без пересадки в Москве.
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таиланд
пхукет (остров)
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туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), хабаровск, аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Хабаровск, Аэрофлот
"Аэрофлот" отправит рейсы в Таиланд из еще одного российского города

"Аэрофлот" с 9 июля открывает авиасообщение между Хабаровском и Пхукетом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости."Аэрофлот" с 9 июля планирует запустить рейсы из Хабаровска на Пхукет, сообщается на сайте перевозчика.
Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777 два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.
Билеты уже в продаже. Путешествие в середине июля в одну сторону обойдется как минимум в 45 тысяч рублей, в оба конца — от 59 тысяч рублей.
С 7 июля авиакомпания откроет рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Таким образом, жители Сибири смогут попасть на курорты Таиланда без пересадки в Москве.
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