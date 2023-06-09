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Еще одна иностранная авиакомпания открывает рейсы из Петербурга в Иран

Еще одна иностранная авиакомпания открывает рейсы из Петербурга в Иран - РИА Новости, 09.06.2023

Еще одна иностранная авиакомпания открывает рейсы из Петербурга в Иран

Авиакомпания Mahan Air запускает рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Авиакомпания Mahan Air запускает рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о встрече первого рейса из Тегерана авиакомпании Mahan Air", – говорится в сообщении. Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран на воздушных судах Airbus A340-300 один раз в неделю – по пятницам. "Это третий перевозчик, который будет выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Ирана. Этим летом количество рейсов в Тегеран из аэропорта Пулково увеличится в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в сообщении. Ранее в Иран из Петербурга впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

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новости - туризм, санкт-петербург, тегеран (город), mahan air, пулково (аэропорт), nordwind airlines, airbus a340, иран