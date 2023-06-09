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Крупный туроператор рассказал, в каких отелях Египта есть сетки от акул - РИА Новости, 09.06.2023
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Туризм
 
16:22 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/akula-1877263283.html
Крупный туроператор рассказал, в каких отелях Египта есть сетки от акул
Крупный туроператор рассказал, в каких отелях Египта есть сетки от акул - РИА Новости, 09.06.2023
Крупный туроператор рассказал, в каких отелях Египта есть сетки от акул
В ряде отелей есть сетки от акул, но смена гостиницы не предоставит туристу качественно новые условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Tez Tour, одного из... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:22
2023-06-09T16:22
туризм
новости - туризм
хургада
египет
россия
tez tour
отдых на море
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ряде отелей есть сетки от акул, но смена гостиницы не предоставит туристу качественно новые условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Tez Tour, одного из крупных туроператоров, специализирующихся на египетском направлении. "В некоторых отелях установлены сетки, что расположены по зоне максимального отплытия в районе буйков и невидимы человеческому глазу, но это не освобождает туристов от необходимости соблюдать правила. Мы настойчиво просим всех соблюдать меры предосторожности и правила безопасности", – сказали в компании. В туроператоре также составили список гостиниц Хургады, где на пляжах имеется сетка от акул. В их числе ряд отелей сети Albatros, Alf Leila Wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurgada, Rixos Premium Magawish и другие.Эксперты отметили, что при желании туристы, находящиеся сейчас в Хургаде, могут поменять место пребывания. Для этого необходимо обратиться к гиду в отеле текущего проживания. "Каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Однако надо понимать, что все пляжи и побережья, как и выходы в море, идентичны, поэтому смена отеля не предоставит туристу качественно новые условия", – пояснили в компании.Текущий спрос на туры в Египет демонстрирует стабильность. В компании не наблюдается спада продаж. "Аннуляции поступают в единичном объеме, что полностью соответствует ежедневным нормам. На данный момент от туристов было получено единственное обращение о переселении", – рассказали там. В четверг генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении акулы на российского гражданина в районе Dream Beach в Хургаде. Сообщалось, что он погиб. Источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи Хургады вплоть до 11 июня.
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новости - туризм, хургада, египет, россия, tez tour, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Египет, Россия, Tez Tour, Отдых на море
Крупный туроператор рассказал, в каких отелях Египта есть сетки от акул

Туроператор: спрос на путевки в Египет стабилен, несмотря на инцидент с акулой в Хургаде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В ряде отелей есть сетки от акул, но смена гостиницы не предоставит туристу качественно новые условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Tez Tour, одного из крупных туроператоров, специализирующихся на египетском направлении.
"В некоторых отелях установлены сетки, что расположены по зоне максимального отплытия в районе буйков и невидимы человеческому глазу, но это не освобождает туристов от необходимости соблюдать правила. Мы настойчиво просим всех соблюдать меры предосторожности и правила безопасности", – сказали в компании.
В туроператоре также составили список гостиниц Хургады, где на пляжах имеется сетка от акул. В их числе ряд отелей сети Albatros, Alf Leila Wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurgada, Rixos Premium Magawish и другие.
Эксперты отметили, что при желании туристы, находящиеся сейчас в Хургаде, могут поменять место пребывания. Для этого необходимо обратиться к гиду в отеле текущего проживания. "Каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Однако надо понимать, что все пляжи и побережья, как и выходы в море, идентичны, поэтому смена отеля не предоставит туристу качественно новые условия", – пояснили в компании.
Текущий спрос на туры в Египет демонстрирует стабильность. В компании не наблюдается спада продаж. "Аннуляции поступают в единичном объеме, что полностью соответствует ежедневным нормам. На данный момент от туристов было получено единственное обращение о переселении", – рассказали там.
В четверг генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении акулы на российского гражданина в районе Dream Beach в Хургаде. Сообщалось, что он погиб. Источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи Хургады вплоть до 11 июня.
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Вчера, 12:52
 
ТуризмНовости - ТуризмХургадаЕгипетРоссияTez TourОтдых на море
 
 
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