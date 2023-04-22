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Важное в туризме за неделю: проблемы на Бали, закрытие duty free и рост цен

Важное в туризме за неделю: проблемы на Бали, закрытие duty free и рост цен - РИА Новости, 22.04.2023

Важное в туризме за неделю: проблемы на Бали, закрытие duty free и рост цен

В середине апреля вновь заговорили о депортации россиян и даже установили предупреждающие билборды на русском. В Таиланде определились с датой введения... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:19

2023-04-22T06:19

2023-04-22T06:19

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таиланд

дубай

майя ломидзе

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В середине апреля вновь заговорили о депортации россиян и даже установили предупреждающие билборды на русском. В Таиланде определились с датой введения туристического сбора. Это, конечно, популярные страны, но наши путешественники, как следует из статистики, активно едут на Мальдивы и в Дубай. Причем, путевки в эмират сейчас дешевле, чем в Турцию. Растут цены и на российских курортах. РЖД анонсируют новые круизы. О самом важном в туризме за неделю, — в дайджесте РИА Новости.В Индонезии сообщили, что с начала 2023 года по 17 апреля с Бали были депортированы 96 иностранных граждан, из них 23 гражданина России. Поводами для высылки из страны становились просроченные визы, нелегальная работа и уголовные преступления. На острове даже специальные предупреждающие билборды установили, в том числе и на русском.Глава регионального офиса Минюста Ангиат Напитупулу рассказал, что выбор языка для рекламных щитов "был обусловлен большим количеством туристов из Восточной Европы, посещающих Остров Богов". "Мы выбрали русский, потому что он универсален, и надеемся, что восточноевропейцы начнут чаще приезжать на Бали", — пояснил Напитупулу.В Таиланде сообщили, что уже в сентябре страна введет туристический сбор. Больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. С иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, планируется взимать сбор в размере 300 бат (девять долларов). Большая часть предлагаемого налога будет направлена на улучшение и ремонт туристических объектов, таких как храмы и музеи. Часть собранных средств — 10-17 процентов — пойдет на "нечетко определенный страховой пакет" для иностранных посетителей.Дубай и Мальдивы подвели туристические итоги начала года. Россияне по числу гостей заняли второе и первое места соответственно. Турпоток в Дубай из нашей страны за первые два месяца этого года составил 229 тысяч человек. Мальдивы в этом году посетили более 74 тысяч россиян.Турция, по словам экспертов, выросла в цене. Путешествие в страну этим летом россиянам обойдется на 20-30 процентов дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей.Но подорожала не только Турция. По данным АТОР, отдых на российских курортах летом 2023 года может увеличиться в цене на десять-пятнадцать процентов. В ряде курортных регионов цены поднялись ощутимо, на одном из черноморских направлений, напротив, есть снижение, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. Крым, по ее словам, подешевел.А в Сочи уже прогнозируют начало купального сезона. Комфортная температура будет достигнута с середины мая, сообщили в гидрометцентре Краснодарского края.РЖД объявили о новых железнодорожных круизах. В начале мая туристический поезд "Ко Дню Победы" отправится из Москвы в Волгоград. В июне стартует маршрут "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск.Ну а для тех, кто предпочитает туры за границу и самолеты, новость не очень хорошая. Самый крупный магазин duty free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" закрыт. Но скоро ситуация изменится. Как уточнили в пресс-службе столичного хаба, возобновление деятельности запланировано на конец апреля, будет расширен ассортимент и улучшена визуальная презентация товаров.

https://ria.ru/20230417/puteshestviya-1865847678.html

https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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