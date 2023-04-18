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РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть - РИА Новости, 18.04.2023
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Туризм
 
12:53 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/rzhd-1866049117.html
РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть
РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть - РИА Новости, 18.04.2023
РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть
РЖД в июне запустят туристический поезд "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск, сообщает компания в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:53
2023-04-18T12:53
туризм
москва
петергоф
павловск
ржд
ленинградский вокзал
новости - туризм
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. РЖД в июне запустят туристический поезд "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск, сообщает компания в своем телеграм-канале. "Туристический поезд №925/926 "Культурный Петербург" отвезет путешественников из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск. ... Парки, дворцы императорских резиденций, Музей железных дорог России, "закулисье" Витебского вокзала — это лишь часть программы железнодорожного круиза", — говорится в сообщении. Поезд отправится с Ленинградского вокзала Москвы 19 июня в 22.20 мск и вернется 22 июня в 9.47 мск. В состав включены вагоны СВ и купе, оборудованные кондиционерами и розетками, а также вагон-ресторан. В компании отмечают, что из Санкт-Петербурга в Петергоф поезд проследует на паровозной тяге. Билеты продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". При оформлении проездных документов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут следования Москва Октябрьская - Москва Октябрьская Тур.
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москва, петергоф, павловск, ржд, ленинградский вокзал, новости - туризм
Туризм, Москва, Петергоф, Павловск, РЖД, Ленинградский вокзал, Новости - Туризм

РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. РЖД в июне запустят туристический поезд "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск, сообщает компания в своем телеграм-канале.
"Туристический поезд №925/926 "Культурный Петербург" отвезет путешественников из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск. ... Парки, дворцы императорских резиденций, Музей железных дорог России, "закулисье" Витебского вокзала — это лишь часть программы железнодорожного круиза", — говорится в сообщении.
Поезд отправится с Ленинградского вокзала Москвы 19 июня в 22.20 мск и вернется 22 июня в 9.47 мск.
В состав включены вагоны СВ и купе, оборудованные кондиционерами и розетками, а также вагон-ресторан. В компании отмечают, что из Санкт-Петербурга в Петергоф поезд проследует на паровозной тяге.
Билеты продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". При оформлении проездных документов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут следования Москва Октябрьская - Москва Октябрьская Тур.
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ТуризмМоскваПетергофПавловскРЖДЛенинградский вокзалНовости - Туризм
 
 
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