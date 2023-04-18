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РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть

РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть - РИА Новости, 18.04.2023

РЖД в июне запустят туристический поезд из Москвы в Петербург и Ленобласть

РЖД в июне запустят туристический поезд "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск, сообщает компания в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:53

2023-04-18T12:53

2023-04-18T12:53

туризм

москва

петергоф

павловск

ржд

ленинградский вокзал

новости - туризм

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. РЖД в июне запустят туристический поезд "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск, сообщает компания в своем телеграм-канале. "Туристический поезд №925/926 "Культурный Петербург" отвезет путешественников из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск. ... Парки, дворцы императорских резиденций, Музей железных дорог России, "закулисье" Витебского вокзала — это лишь часть программы железнодорожного круиза", — говорится в сообщении. Поезд отправится с Ленинградского вокзала Москвы 19 июня в 22.20 мск и вернется 22 июня в 9.47 мск. В состав включены вагоны СВ и купе, оборудованные кондиционерами и розетками, а также вагон-ресторан. В компании отмечают, что из Санкт-Петербурга в Петергоф поезд проследует на паровозной тяге. Билеты продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". При оформлении проездных документов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут следования Москва Октябрьская - Москва Октябрьская Тур.

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петергоф

павловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, петергоф, павловск, ржд, ленинградский вокзал, новости - туризм