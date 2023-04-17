https://ria.ru/20230417/puteshestviya-1865847678.html

Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом

Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом - РИА Новости, 17.04.2023

Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом

Отдых на российских курортах летом 2023 года может подорожать на десять-пятнадцать процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:10

2023-04-17T19:10

2023-04-17T19:10

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

майя ломидзе

цены

туристы

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отдых на российских курортах летом 2023 года может подорожать на десять-пятнадцать процентов, сообщает АТОР.Увеличение стоимости путевок неравномерно: в ряде курортных регионов цены поднялись ощутимо, на одном из черноморских направлений, напротив, есть снижение, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.Она уточнила, что рост цен в размере до 15 процентов произошел в эконом сегменте и среднем. "В премиальном динамика другая — от 15 процентов минимум и выше", — рассказала эксперт.Она подчеркнула, что такая динамика характерна для регионов высокого спроса — это, прежде всего, Краснодарский край, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия, Приморье, некоторые республики и области Кавказа и Приволжья."В отношении летних цен на отдых в России мы не можем говорить о "средней температуре по больнице". Так, в Крыму — отрицательная динамика. Ожидается, что летние цены окажутся ниже прошлогодних, при этом отельеры и туроператоры будут и далее стимулировать спрос специальными ценовыми акциями для разных категорий туристов", — подчеркнула исполнительный директор АТОР.

https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865513532.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), майя ломидзе, цены, туристы