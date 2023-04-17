https://ria.ru/20230417/puteshestviya-1865847678.html
Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом
Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом - РИА Новости, 17.04.2023
Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом
Отдых на российских курортах летом 2023 года может подорожать на десять-пятнадцать процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:10
2023-04-17T19:10
2023-04-17T19:10
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
майя ломидзе
цены
туристы
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отдых на российских курортах летом 2023 года может подорожать на десять-пятнадцать процентов, сообщает АТОР.Увеличение стоимости путевок неравномерно: в ряде курортных регионов цены поднялись ощутимо, на одном из черноморских направлений, напротив, есть снижение, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.Она уточнила, что рост цен в размере до 15 процентов произошел в эконом сегменте и среднем. "В премиальном динамика другая — от 15 процентов минимум и выше", — рассказала эксперт.Она подчеркнула, что такая динамика характерна для регионов высокого спроса — это, прежде всего, Краснодарский край, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия, Приморье, некоторые республики и области Кавказа и Приволжья."В отношении летних цен на отдых в России мы не можем говорить о "средней температуре по больнице". Так, в Крыму — отрицательная динамика. Ожидается, что летние цены окажутся ниже прошлогодних, при этом отельеры и туроператоры будут и далее стимулировать спрос специальными ценовыми акциями для разных категорий туристов", — подчеркнула исполнительный директор АТОР.
https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865513532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), майя ломидзе, цены, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Майя Ломидзе, Цены, туристы
Туроператоры рассказали, на сколько повысятся цены на путевки летом
АТОР: туроператоры прогнозируют рост цен на летний отдых на десять-пятнадцать процентов