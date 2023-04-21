https://ria.ru/20230421/tailand-1866718844.html

Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор

Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор - РИА Новости, 21.04.2023

Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор

Туристический сбор для въезжающих в Таиланд будет введен в сентябре, больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:34

2023-04-21T00:34

2023-04-21T00:48

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

таиланд

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852759875_0:100:3070:1827_1920x0_80_0_0_f3a6c1f21ae1eb1e25d3987f82d73a4d.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Туристический сбор для въезжающих в Таиланд будет введен в сентябре, больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Сбор не будет отменен или перенесен. Министерство рассматривает возможность аутсорсинга, чтобы передать внешним организациям ответственность за сбор платы за все три способа въезда — по воздуху, суше и морю — через онлайн-приложения, веб-сайты или киоски", — приводит заявление Ратчакитпракана тайская газета Bangkok Post. Министр добавил, что власти Таиланда создадут фонд, который будет использовать 60-70 процентов сборов на развитие туристических направлений и строительство новой инфраструктуры.Ранее сообщалось, что сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, снова был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации. Это стало уже пятой задержкой с момента первого обсуждения идеи в 2018 году.

https://ria.ru/20230419/tailand-1866259912.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море