https://ria.ru/20230421/tailand-1866718844.html
Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор
Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор - РИА Новости, 21.04.2023
Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор
Туристический сбор для въезжающих в Таиланд будет введен в сентябре, больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:34
2023-04-21T00:34
2023-04-21T00:48
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Туристический сбор для въезжающих в Таиланд будет введен в сентябре, больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Сбор не будет отменен или перенесен. Министерство рассматривает возможность аутсорсинга, чтобы передать внешним организациям ответственность за сбор платы за все три способа въезда — по воздуху, суше и морю — через онлайн-приложения, веб-сайты или киоски", — приводит заявление Ратчакитпракана тайская газета Bangkok Post. Министр добавил, что власти Таиланда создадут фонд, который будет использовать 60-70 процентов сборов на развитие туристических направлений и строительство новой инфраструктуры.Ранее сообщалось, что сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, снова был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации. Это стало уже пятой задержкой с момента первого обсуждения идеи в 2018 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море
Власти Таиланда уточнили, когда введут туристический сбор
Власти Таиланда заявили, что в сентябре введут туристический сбор без дальнейших задержек
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Туристический сбор для въезжающих в Таиланд будет введен в сентябре, больше его откладывать не планируется, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.
"Сбор не будет отменен или перенесен. Министерство рассматривает возможность аутсорсинга, чтобы передать внешним организациям ответственность за сбор платы за все три способа въезда — по воздуху, суше и морю — через онлайн-приложения, веб-сайты или киоски", — приводит
заявление Ратчакитпракана тайская газета Bangkok Post.
Министр добавил, что власти Таиланда создадут фонд, который будет использовать 60-70 процентов сборов на развитие туристических направлений и строительство новой инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, снова был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации. Это стало уже пятой задержкой с момента первого обсуждения идеи в 2018 году.
Таиланд отложил введение туристического сбора