https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке - РИА Новости, 17.04.2023
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке
Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:58
2023-04-17T11:58
2023-04-17T15:38
туризм
бали
индонезия
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865773241_0:324:1598:1223_1920x0_80_0_0_7461a59b0c92b0f556d5e3b26fc754d7.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе, сообщает местный портал Kompas. "Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — дословно говорится в предупреждении. Этот же текст также продублирован в переводе на английский язык. Путу Сухендра Треснадита, руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара, пояснил, что рекламные щиты являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии. "Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", — пояснил Треснадита. По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — поясняет издание. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 россиян, в связи с несоблюдением правил туристической визы.
https://ria.ru/20230413/zagranitsa-1865024538.html
https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html
бали
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865773241_0:179:1598:1378_1920x0_80_0_0_a3fb612a98c4dffab1fc8898622c2fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, индонезия, россия, новости - туризм
Туризм, Бали, Индонезия, Россия, Новости - Туризм
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке
На Бали разместили билборды, предупреждающие туристов о запрете на работу на русском языке
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе, сообщает местный портал Kompas
.
"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — дословно говорится в предупреждении. Этот же текст также продублирован в переводе на английский язык.
Путу Сухендра Треснадита, руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара
, пояснил, что рекламные щиты являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии.
"Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", — пояснил Треснадита.
Российские туристы будут реже ездить за границу летом из-за нехватки рейсов
По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — поясняет издание.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России
и Украины
из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 россиян, в связи с несоблюдением правил туристической визы.
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт