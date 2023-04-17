https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html

На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке

На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке - РИА Новости, 17.04.2023

На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке

Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:58

2023-04-17T11:58

2023-04-17T15:38

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе, сообщает местный портал Kompas. "Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — дословно говорится в предупреждении. Этот же текст также продублирован в переводе на английский язык. Путу Сухендра Треснадита, руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара, пояснил, что рекламные щиты являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии. "Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", — пояснил Треснадита. По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — поясняет издание. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 россиян, в связи с несоблюдением правил туристической визы.

https://ria.ru/20230413/zagranitsa-1865024538.html

https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бали, индонезия, россия, новости - туризм