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На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
11:58 17.04.2023 (обновлено: 15:38 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке - РИА Новости, 17.04.2023
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке
Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:58
2023-04-17T15:38
туризм
бали
индонезия
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе, сообщает местный портал Kompas. "Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — дословно говорится в предупреждении. Этот же текст также продублирован в переводе на английский язык. Путу Сухендра Треснадита, руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара, пояснил, что рекламные щиты являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии. "Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", — пояснил Треснадита. По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — поясняет издание. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 россиян, в связи с несоблюдением правил туристической визы.
https://ria.ru/20230413/zagranitsa-1865024538.html
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бали, индонезия, россия, новости - туризм
Туризм, Бали, Индонезия, Россия, Новости - Туризм
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке

На Бали разместили билборды, предупреждающие туристов о запрете на работу на русском языке

© Кадр видео очевидцаРекламный щит, предостерегающий иностранцев от устройства на работу по туристической визе на Бали
Рекламный щит, предостерегающий иностранцев от устройства на работу по туристической визе на Бали
© Кадр видео очевидца
Рекламный щит, предостерегающий иностранцев от устройства на работу по туристической визе на Бали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отделение Министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе, сообщает местный портал Kompas.
"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — дословно говорится в предупреждении. Этот же текст также продублирован в переводе на английский язык.
Путу Сухендра Треснадита, руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара, пояснил, что рекламные щиты являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии.
"Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", — пояснил Треснадита.
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По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — поясняет издание.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 россиян, в связи с несоблюдением правил туристической визы.
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