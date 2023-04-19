https://ria.ru/20230419/tailand-1866259912.html
Таиланд отложил введение туристического сбора
Таиланд отложил введение туристического сбора - РИА Новости, 19.04.2023
Таиланд отложил введение туристического сбора
Сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:52
2023-04-19T11:52
2023-04-19T11:52
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации, сообщает тайская газета Pattaya Mail. "Сбор снова был перенесен с июня этого года, самое раннее — на сентябрь. Министр туризма Пипат Ратчакитпракан заявил, что продолжающаяся задержка связана с проблемами реализации", — пишет издание. Уточняется, что большая часть предлагаемого налога будет направлена на улучшение и ремонт туристических объектов, таких как храмы и музеи. Скромная часть собранных средств — 10-17 процентов — пойдет на "нечетко определенный страховой пакет" для иностранных посетителей. В конце февраля кабинет министров Таиланда одобрил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года. Однако теперь эта мера перенесена на более поздний срок. По данным издания, это уже пятая задержка с момента первого обсуждения идеи в 2018 году. Международные авиакомпании согласились опробовать схему, по которой стоимость будет добавляться к тарифам независимо от того, забронировали ли туристы билеты у них напрямую, через интернет или через турагентов. Однако возникла новая проблема — пока не до конца понятно, как именно выделить "иностранных посетителей" технически, поскольку граждане Таиланда и некоторые экспаты были исключены из схемы сбора. Предложение собирать налог сразу со всех, а затем возвращать его некоторым лицам оказалось крайне непопулярным.
https://ria.ru/20230418/turtsiya-1866113506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд
Таиланд отложил введение туристического сбора
СМИ: Таиланд отложил введение туристического сбора до сентября
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации, сообщает
тайская газета Pattaya Mail.
"Сбор снова был перенесен с июня этого года, самое раннее — на сентябрь. Министр туризма Пипат Ратчакитпракан заявил, что продолжающаяся задержка связана с проблемами реализации", — пишет издание.
Уточняется, что большая часть предлагаемого налога будет направлена на улучшение и ремонт туристических объектов, таких как храмы и музеи. Скромная часть собранных средств — 10-17 процентов — пойдет на "нечетко определенный страховой пакет" для иностранных посетителей.
В конце февраля кабинет министров Таиланда одобрил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года. Однако теперь эта мера перенесена на более поздний срок. По данным издания, это уже пятая задержка с момента первого обсуждения идеи в 2018 году.
Международные авиакомпании согласились опробовать схему, по которой стоимость будет добавляться к тарифам независимо от того, забронировали ли туристы билеты у них напрямую, через интернет или через турагентов. Однако возникла новая проблема — пока не до конца понятно, как именно выделить "иностранных посетителей" технически, поскольку граждане Таиланда и некоторые экспаты были исключены из схемы сбора. Предложение собирать налог сразу со всех, а затем возвращать его некоторым лицам оказалось крайне непопулярным.
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