https://ria.ru/20230419/tailand-1866259912.html

Таиланд отложил введение туристического сбора

Таиланд отложил введение туристического сбора - РИА Новости, 19.04.2023

Таиланд отложил введение туристического сбора

Сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:52

2023-04-19T11:52

2023-04-19T11:52

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сбор в размере 300 бат (девять долларов) с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, был перенесен с июня 2023 года как минимум на сентябрь из-за сложностей реализации, сообщает тайская газета Pattaya Mail. "Сбор снова был перенесен с июня этого года, самое раннее — на сентябрь. Министр туризма Пипат Ратчакитпракан заявил, что продолжающаяся задержка связана с проблемами реализации", — пишет издание. Уточняется, что большая часть предлагаемого налога будет направлена на улучшение и ремонт туристических объектов, таких как храмы и музеи. Скромная часть собранных средств — 10-17 процентов — пойдет на "нечетко определенный страховой пакет" для иностранных посетителей. В конце февраля кабинет министров Таиланда одобрил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года. Однако теперь эта мера перенесена на более поздний срок. По данным издания, это уже пятая задержка с момента первого обсуждения идеи в 2018 году. Международные авиакомпании согласились опробовать схему, по которой стоимость будет добавляться к тарифам независимо от того, забронировали ли туристы билеты у них напрямую, через интернет или через турагентов. Однако возникла новая проблема — пока не до конца понятно, как именно выделить "иностранных посетителей" технически, поскольку граждане Таиланда и некоторые экспаты были исключены из схемы сбора. Предложение собирать налог сразу со всех, а затем возвращать его некоторым лицам оказалось крайне непопулярным.

https://ria.ru/20230418/turtsiya-1866113506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд