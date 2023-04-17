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РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
11:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/rzhd-1865757299.html
РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград
РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград - РИА Новости, 17.04.2023
РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград
РЖД в начале мая запустят туристический поезд "Ко Дню Победы" из Москвы в Волгоград, сообщает компания в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:27
2023-04-17T11:27
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РЖД в начале мая запустят туристический поезд "Ко Дню Победы" из Москвы в Волгоград, сообщает компания в своем телеграм-канале. "Туристический поезд "Ко Дню Победы" отправится из Москвы в Волгоград. Мамаев курган, монумент "Родина-мать зовет!", музей-панорама "Сталинградская битва" — эти и другие военно-исторические места и памятники города-героя туристы посетят в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении. Отправление состоится 6 мая, возвращение в Москву — 8 мая. Отмечается, что пассажиры смогут сами спланировать свою туристическую программу или приобрести экскурсии в пути следования у проводника.
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РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград

РЖД в преддверии Дня Победы запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПрибытие ретропоезда "Победа" в Волгоград
Прибытие ретропоезда Победа в Волгоград - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РЖД в начале мая запустят туристический поезд "Ко Дню Победы" из Москвы в Волгоград, сообщает компания в своем телеграм-канале.
"Туристический поезд "Ко Дню Победы" отправится из Москвы в Волгоград. Мамаев курган, монумент "Родина-мать зовет!", музей-панорама "Сталинградская битва" — эти и другие военно-исторические места и памятники города-героя туристы посетят в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.
Отправление состоится 6 мая, возвращение в Москву — 8 мая. Отмечается, что пассажиры смогут сами спланировать свою туристическую программу или приобрести экскурсии в пути следования у проводника.
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