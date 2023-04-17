https://ria.ru/20230417/rzhd-1865757299.html

РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград

РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград - РИА Новости, 17.04.2023

РЖД запустят туристический поезд из Москвы в Волгоград

РЖД в начале мая запустят туристический поезд "Ко Дню Победы" из Москвы в Волгоград, сообщает компания в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:27

2023-04-17T11:27

2023-04-17T11:27

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РЖД в начале мая запустят туристический поезд "Ко Дню Победы" из Москвы в Волгоград, сообщает компания в своем телеграм-канале. "Туристический поезд "Ко Дню Победы" отправится из Москвы в Волгоград. Мамаев курган, монумент "Родина-мать зовет!", музей-панорама "Сталинградская битва" — эти и другие военно-исторические места и памятники города-героя туристы посетят в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении. Отправление состоится 6 мая, возвращение в Москву — 8 мая. Отмечается, что пассажиры смогут сами спланировать свою туристическую программу или приобрести экскурсии в пути следования у проводника.

https://ria.ru/20230323/rzhd-1860166431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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