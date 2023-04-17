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Большинство туристов на Мальдивах в этом году прибыли из России - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
10:51 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/maldivy-1865747212.html
Большинство туристов на Мальдивах в этом году прибыли из России
Большинство туристов на Мальдивах в этом году прибыли из России - РИА Новости, 17.04.2023
Большинство туристов на Мальдивах в этом году прибыли из России
Министерство туризма Мальдив подвело итоги первых месяцев этого года, по данным на 16 апреля острова посетили 611 570 иностранных гостей. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:51
2023-04-17T10:51
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Министерство туризма Мальдив подвело итоги первых месяцев этого года, по данным на 16 апреля острова посетили 611 570 иностранных гостей.На первом месте – россияне, в этом году Мальдивы уже посетили более 74 тысяч путешественников из нашей страны. Также в первой пятерке гости из Индии (более 64 тысяч человек), Великобритании (более 60 тысяч), Италии (более 51 тысячи) и Германии (более 46 тысяч).Согласно данным министерства, в 2022-м страну посетили 1 675 303 туриста.Как ранее сообщали в АТОР, весной Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений. Серьезный аргумент — транспортная доступность островов: добраться туда можно "Аэрофлотом", Azur Air или с пересадкой иностранными авиакомпаниями.Стоимость отдыха от 320 тысяч рублей на двоих за восьмидневное путешествие с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды. Остановиться в "четверке" можно за 345 тысяч рублей, стоимость "пятерок" — от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230315/maldivy-1857727775.html
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новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Большинство туристов на Мальдивах в этом году прибыли из России

Опередили немцев и британцев: россияне в этом году лидируют по турпотоку на Мальдивы

© РИА Новости / Мария СеливановаТуристка на пляже под пальмами на Мальдивах
Туристка на пляже под пальмами на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Министерство туризма Мальдив подвело итоги первых месяцев этого года, по данным на 16 апреля острова посетили 611 570 иностранных гостей.
На первом месте – россияне, в этом году Мальдивы уже посетили более 74 тысяч путешественников из нашей страны. Также в первой пятерке гости из Индии (более 64 тысяч человек), Великобритании (более 60 тысяч), Италии (более 51 тысячи) и Германии (более 46 тысяч).
Согласно данным министерства, в 2022-м страну посетили 1 675 303 туриста.
Как ранее сообщали в АТОР, весной Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений. Серьезный аргумент — транспортная доступность островов: добраться туда можно "Аэрофлотом", Azur Air или с пересадкой иностранными авиакомпаниями.
Стоимость отдыха от 320 тысяч рублей на двоих за восьмидневное путешествие с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды. Остановиться в "четверке" можно за 345 тысяч рублей, стоимость "пятерок" — от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
Мальдивы. Завтра на пляже в отеле Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной
15 марта, 02:41
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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