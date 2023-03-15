https://ria.ru/20230315/maldivy-1857727775.html

Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной

Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной - РИА Новости, 15.03.2023

Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной

Туроператоры определили цены на путевки на Мальдивы в марте и апреле, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:41

2023-03-15T02:41

2023-03-15T02:41

туризм

туризм

новости - туризм

мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Туроператоры определили цены на путевки на Мальдивы в марте и апреле, сообщает АТОР.Желающие попасть на острова должны приготовить сумму от 320 тысяч рублей на двоих за восьмидневное путешествие с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды. Остановиться в "четверке" можно за 345 тысяч рублей, стоимость "пятерок" — от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.Весной Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений, отмечают эксперты ассоциации. Серьезный аргумент — транспортная доступность островов: добраться туда можно "Аэрофлотом", Azur Air или с пересадкой иностранными авиакомпаниями.Спрос растет и за счет расширения предложения: турагенты предлагают не только люксовые отели, увеличивается количество бюджетным мест размещения.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

мальдивы

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор)