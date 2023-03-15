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Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной - РИА Новости, 15.03.2023
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Туризм
 
02:41 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/maldivy-1857727775.html
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной - РИА Новости, 15.03.2023
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной
Туроператоры определили цены на путевки на Мальдивы в марте и апреле, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T02:41
2023-03-15T02:41
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Туроператоры определили цены на путевки на Мальдивы в марте и апреле, сообщает АТОР.Желающие попасть на острова должны приготовить сумму от 320 тысяч рублей на двоих за восьмидневное путешествие с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды. Остановиться в "четверке" можно за 345 тысяч рублей, стоимость "пятерок" — от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.Весной Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений, отмечают эксперты ассоциации. Серьезный аргумент — транспортная доступность островов: добраться туда можно "Аэрофлотом", Azur Air или с пересадкой иностранными авиакомпаниями.Спрос растет и за счет расширения предложения: турагенты предлагают не только люксовые отели, увеличивается количество бюджетным мест размещения.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры назвали минимальные цены на отдых на Мальдивах весной

АТОР: стоимость отдыха на Мальдивах весной начинается от 320 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы. Завтра на пляже в отеле Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives
Мальдивы. Завтра на пляже в отеле Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Туроператоры определили цены на путевки на Мальдивы в марте и апреле, сообщает АТОР.
Желающие попасть на острова должны приготовить сумму от 320 тысяч рублей на двоих за восьмидневное путешествие с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды. Остановиться в "четверке" можно за 345 тысяч рублей, стоимость "пятерок" — от 355 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
Весной Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений, отмечают эксперты ассоциации. Серьезный аргумент — транспортная доступность островов: добраться туда можно "Аэрофлотом", Azur Air или с пересадкой иностранными авиакомпаниями.
Спрос растет и за счет расширения предложения: турагенты предлагают не только люксовые отели, увеличивается количество бюджетным мест размещения.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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