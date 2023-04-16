Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:52 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/putevki-1865624225.html
Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию
Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 16.04.2023
Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию
Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали РИА... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:52
2023-04-16T09:52
туризм
новости - туризм
турция
аланья (город)
белек
россия
anex tour
tez tour
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150411_0:267:1920:1347_1920x0_80_0_0_bb377a29d26245c490e14e26f3851e1a.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Согласно статистике, поездки в Турцию подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом. Туда планирует отправиться 46% клиентов Travelata.ru. При этом средний чек на направлении весьма внушительный – 226 тысяч рублей", - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. По данным туроператора "Русский Экспресс", путевки на турецкие курорты поднялись в цене на 30%. "Минимальная стоимость туров с вылетом в начале июня в отель четыре звезды на "все включено" начинается от 189,4 тысячи рублей за двоих на семь ночей, а в пятизвездочный на тех же условиях - от 168 тысяч рублей", - сообщила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская. В свою очередь, в Anex Tour агентству рассказали, что также отмечают рост цен на турецком направлении, но подчеркивают, что он пока не так сильно ощутим на среднем чеке, поскольку сейчас наблюдается переходный период с акции "Раннее бронирование". "Средний чек на Турцию сейчас составляет 2,4 тысячи евро за тур", - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что больше всего минимальные цены за год поднялись на недельный отдых в июне в пятизвездочных отелях: до 185 тысяч рублей со 137 тысяч за двоих на "все включено". Однако, по данным туроператоров, несмотря на рост цен, желание россиян отдохнуть на турецких курортах не снижается. Как рассказали в Tez Tour, по сравнению с прошлым годом спрос на проживание в отелях Турции в этом летнем сезоне увеличился на 25-30%. "Сейчас хорошо бронируются июнь и июль, также отмечается рост спроса на сентябрь. Глубина бронирований достигает ноября", - добавили в пресс-службе компании. Куда летятВсе опрошенные участники отрасли сходятся в одном - наибольшее количество бронирований из России на летние месяцы приходится на Анталийское побережье - курорты Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер. "В первую очередь из-за количества доступных рейсов в анталийский аэропорт, в том числе из регионов", - пояснили в Anex Tour. "Самым популярным турецким курортом является Аланья, там планируют побывать 32% отдыхающих, средний чек для этого направления – 202 тысячи рублей. В прошлом году регион тоже был самым востребованным, но средний чек тогда был ниже – около 170 тысяч рублей. Второе и третье места занимают Сиде (21%) и Кемер (20%). Самое дорогое на данный момент направление – Белек. Средний чек поездки на этот курорт составляет 374 тысячи рублей. В прошлом году он тоже был самым дорогим и стоил в среднем 264 тысячи рублей за тур", - рассказали в Travelata.ru. В то же время в группе компаний "Слетать.ру" РИА Новости рассказали, что у россиян на лето наиболее востребованы туры с проживанием в отелях категории "пять звезд". "В них желает остановиться 70,5% клиентов "Слетать.ру", в "четверках" собирается провести отдых 19%", - указали в компании. Там добавили, что питание по системе "все включено" и "ультра все включено" предпочитает свыше 91% туристов. В свою очередь, в Anex Tour рассказали, что бронировать тур с питанием "все включено" выгоднее, поскольку большая часть отелей в курортных зонах Анталийского региона работает именно на "все включено", и это самый востребованный формат отдыха в Турции.
https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html
https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html
турция
аланья (город)
белек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150411_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_609890fc4ceab3823a643b94c4cc27da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, аланья (город), белек, россия, anex tour, tez tour
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Аланья (город), Белек, Россия, Anex Tour, Tez Tour
Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию

Туроператоры: цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30 процентов за год

© Pixabay / falcoАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Pixabay / falco
Анталья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Согласно статистике, поездки в Турцию подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом. Туда планирует отправиться 46% клиентов Travelata.ru. При этом средний чек на направлении весьма внушительный – 226 тысяч рублей", - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
По данным туроператора "Русский Экспресс", путевки на турецкие курорты поднялись в цене на 30%. "Минимальная стоимость туров с вылетом в начале июня в отель четыре звезды на "все включено" начинается от 189,4 тысячи рублей за двоих на семь ночей, а в пятизвездочный на тех же условиях - от 168 тысяч рублей", - сообщила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.
В свою очередь, в Anex Tour агентству рассказали, что также отмечают рост цен на турецком направлении, но подчеркивают, что он пока не так сильно ощутим на среднем чеке, поскольку сейчас наблюдается переходный период с акции "Раннее бронирование". "Средний чек на Турцию сейчас составляет 2,4 тысячи евро за тур", - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что больше всего минимальные цены за год поднялись на недельный отдых в июне в пятизвездочных отелях: до 185 тысяч рублей со 137 тысяч за двоих на "все включено".
Подруги с коктейлями в бассейне на крыше отеля - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Выбираем гостиницу. Что означают "звезды" на фасаде
5 апреля, 08:00
Однако, по данным туроператоров, несмотря на рост цен, желание россиян отдохнуть на турецких курортах не снижается. Как рассказали в Tez Tour, по сравнению с прошлым годом спрос на проживание в отелях Турции в этом летнем сезоне увеличился на 25-30%. "Сейчас хорошо бронируются июнь и июль, также отмечается рост спроса на сентябрь. Глубина бронирований достигает ноября", - добавили в пресс-службе компании.

Куда летят

Все опрошенные участники отрасли сходятся в одном - наибольшее количество бронирований из России на летние месяцы приходится на Анталийское побережье - курорты Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер. "В первую очередь из-за количества доступных рейсов в анталийский аэропорт, в том числе из регионов", - пояснили в Anex Tour.
"Самым популярным турецким курортом является Аланья, там планируют побывать 32% отдыхающих, средний чек для этого направления – 202 тысячи рублей. В прошлом году регион тоже был самым востребованным, но средний чек тогда был ниже – около 170 тысяч рублей. Второе и третье места занимают Сиде (21%) и Кемер (20%). Самое дорогое на данный момент направление – Белек. Средний чек поездки на этот курорт составляет 374 тысячи рублей. В прошлом году он тоже был самым дорогим и стоил в среднем 264 тысячи рублей за тур", - рассказали в Travelata.ru.
В то же время в группе компаний "Слетать.ру" РИА Новости рассказали, что у россиян на лето наиболее востребованы туры с проживанием в отелях категории "пять звезд". "В них желает остановиться 70,5% клиентов "Слетать.ру", в "четверках" собирается провести отдых 19%", - указали в компании. Там добавили, что питание по системе "все включено" и "ультра все включено" предпочитает свыше 91% туристов.
В свою очередь, в Anex Tour рассказали, что бронировать тур с питанием "все включено" выгоднее, поскольку большая часть отелей в курортных зонах Анталийского региона работает именно на "все включено", и это самый востребованный формат отдыха в Турции.
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Осторожно — мошенники: как обманывают российских туристов
4 апреля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАланья (город)БелекРоссияAnex TourTez Tour
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала