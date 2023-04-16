https://ria.ru/20230416/putevki-1865624225.html

Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию

Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 16.04.2023

Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию

Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали РИА... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:52

2023-04-16T09:52

2023-04-16T09:52

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30% дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Согласно статистике, поездки в Турцию подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом. Туда планирует отправиться 46% клиентов Travelata.ru. При этом средний чек на направлении весьма внушительный – 226 тысяч рублей", - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. По данным туроператора "Русский Экспресс", путевки на турецкие курорты поднялись в цене на 30%. "Минимальная стоимость туров с вылетом в начале июня в отель четыре звезды на "все включено" начинается от 189,4 тысячи рублей за двоих на семь ночей, а в пятизвездочный на тех же условиях - от 168 тысяч рублей", - сообщила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская. В свою очередь, в Anex Tour агентству рассказали, что также отмечают рост цен на турецком направлении, но подчеркивают, что он пока не так сильно ощутим на среднем чеке, поскольку сейчас наблюдается переходный период с акции "Раннее бронирование". "Средний чек на Турцию сейчас составляет 2,4 тысячи евро за тур", - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что больше всего минимальные цены за год поднялись на недельный отдых в июне в пятизвездочных отелях: до 185 тысяч рублей со 137 тысяч за двоих на "все включено". Однако, по данным туроператоров, несмотря на рост цен, желание россиян отдохнуть на турецких курортах не снижается. Как рассказали в Tez Tour, по сравнению с прошлым годом спрос на проживание в отелях Турции в этом летнем сезоне увеличился на 25-30%. "Сейчас хорошо бронируются июнь и июль, также отмечается рост спроса на сентябрь. Глубина бронирований достигает ноября", - добавили в пресс-службе компании. Куда летятВсе опрошенные участники отрасли сходятся в одном - наибольшее количество бронирований из России на летние месяцы приходится на Анталийское побережье - курорты Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер. "В первую очередь из-за количества доступных рейсов в анталийский аэропорт, в том числе из регионов", - пояснили в Anex Tour. "Самым популярным турецким курортом является Аланья, там планируют побывать 32% отдыхающих, средний чек для этого направления – 202 тысячи рублей. В прошлом году регион тоже был самым востребованным, но средний чек тогда был ниже – около 170 тысяч рублей. Второе и третье места занимают Сиде (21%) и Кемер (20%). Самое дорогое на данный момент направление – Белек. Средний чек поездки на этот курорт составляет 374 тысячи рублей. В прошлом году он тоже был самым дорогим и стоил в среднем 264 тысячи рублей за тур", - рассказали в Travelata.ru. В то же время в группе компаний "Слетать.ру" РИА Новости рассказали, что у россиян на лето наиболее востребованы туры с проживанием в отелях категории "пять звезд". "В них желает остановиться 70,5% клиентов "Слетать.ру", в "четверках" собирается провести отдых 19%", - указали в компании. Там добавили, что питание по системе "все включено" и "ультра все включено" предпочитает свыше 91% туристов. В свою очередь, в Anex Tour рассказали, что бронировать тур с питанием "все включено" выгоднее, поскольку большая часть отелей в курортных зонах Анталийского региона работает именно на "все включено", и это самый востребованный формат отдыха в Турции.

https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html

https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html

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аланья (город)

белек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, аланья (город), белек, россия, anex tour, tez tour