https://ria.ru/20230418/sochi-1865956125.html
Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи
Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи - РИА Новости, 18.04.2023
Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи
Море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году, комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая, прогнозируют в гидрометцентре... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:54
2023-04-18T00:54
2023-04-18T00:54
туризм
отдых в россии
сочи
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СОЧИ, 18 апр - РИА Новости. Море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году, комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая, прогнозируют в гидрометцентре Краснодарского рая. Традиционно курортный сезон в Сочи стартует с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных для отдыха отметок. Однако погодные условия прошлогоднего лета были нестабильными, вода в Черном море слабо прогревалась из-за холодного мая и обильных осадков, не прекращающихся с конца весны. В этом году погода пока способствует быстрому прогреванию моря, рассказали РИА Новости в гидрометцентре региона. "Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Если судить по климатическим наблюдениям за десять лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая. По наблюдениям, сейчас вода теплее примерно на один градус, чем в прошлом году", - сказал собеседник агентства. При этом в случае штормов тенденция прогревания морской воды пойдет на спад, отметил он. По данным сочинской администрации, в 2023 году курорт планирует принять не менее 7 миллионов туристов. Как рассказывали агентству в мэрии, сейчас началась активная подготовка к летнему сезону - в городе приводят в порядок пляжи, зимнюю инфраструктуру меняют на летнюю.
https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html
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отдых в россии, сочи, черное море
Туризм, отдых в России, Сочи, Черное море
Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи
Гидрометцентр: комфортная для купания в Сочи температура будет достигнута с середины мая
СОЧИ, 18 апр - РИА Новости. Море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году, комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая, прогнозируют в гидрометцентре Краснодарского рая.
Традиционно курортный сезон в Сочи стартует с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных для отдыха отметок.
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Однако погодные условия прошлогоднего лета были нестабильными, вода в Черном море
слабо прогревалась из-за холодного мая и обильных осадков, не прекращающихся с конца весны. В этом году погода пока способствует быстрому прогреванию моря, рассказали РИА Новости в гидрометцентре региона.
"Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Если судить по климатическим наблюдениям за десять лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая. По наблюдениям, сейчас вода теплее примерно на один градус, чем в прошлом году", - сказал собеседник агентства.
При этом в случае штормов тенденция прогревания морской воды пойдет на спад, отметил он.
По данным сочинской администрации, в 2023 году курорт планирует принять не менее 7 миллионов туристов. Как рассказывали агентству в мэрии, сейчас началась активная подготовка к летнему сезону - в городе приводят в порядок пляжи, зимнюю инфраструктуру меняют на летнюю.
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