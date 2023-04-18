https://ria.ru/20230418/sochi-1865956125.html

Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи

Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи - РИА Новости, 18.04.2023

Синоптики рассказали, когда туристы смогут открыть купальный сезон в Сочи

Море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году, комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая, прогнозируют в гидрометцентре... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:54

2023-04-18T00:54

2023-04-18T00:54

туризм

отдых в россии

сочи

черное море

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СОЧИ, 18 апр - РИА Новости. Море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году, комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая, прогнозируют в гидрометцентре Краснодарского рая. Традиционно курортный сезон в Сочи стартует с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных для отдыха отметок. Однако погодные условия прошлогоднего лета были нестабильными, вода в Черном море слабо прогревалась из-за холодного мая и обильных осадков, не прекращающихся с конца весны. В этом году погода пока способствует быстрому прогреванию моря, рассказали РИА Новости в гидрометцентре региона. "Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Если судить по климатическим наблюдениям за десять лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая. По наблюдениям, сейчас вода теплее примерно на один градус, чем в прошлом году", - сказал собеседник агентства. При этом в случае штормов тенденция прогревания морской воды пойдет на спад, отметил он. По данным сочинской администрации, в 2023 году курорт планирует принять не менее 7 миллионов туристов. Как рассказывали агентству в мэрии, сейчас началась активная подготовка к летнему сезону - в городе приводят в порядок пляжи, зимнюю инфраструктуру меняют на летнюю.

https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230417/kofe-1865797654.html

сочи

черное море

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отдых в россии, сочи, черное море