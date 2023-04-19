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Как отдыхаем в июне-2023: производственный календарь, выходные, праздники
Как отдыхаем в июне 2023: официальные выходные и праздничные дни в России
Как отдыхаем в июне-2023: производственный календарь, выходные, праздники
Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:01
2023-04-19T18:01
2023-04-19T18:02
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как отдыхаем в июне 2023 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июнеВ июне 2023 года один “лишний” выходной ждет россиян в середине месяца: на день дольше граждане смогут отдохнуть в честь государственного праздника - Дня России.Выходные дниВ общей сложности на 30 календарных дней июня в 2023 году приходится 9 нерабочих дней. Восемь из них - выходные, то есть нерабочие для большей части граждан субботы и воскресенья. Дополнительно россиян ждет один праздничный выходной в связи с Днем России. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 21.ПраздникиДень России, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет.До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.Производственный календарьПеречень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.Сколько рабочих днейПо обычному календарю в июне - 30 дней, из них рабочих, по календарю производственному - 21 деньНорма рабочего времени в июнеПродолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере или на каком конкретном предприятии трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в июнеМногие граждане, рассчитывая увеличить время отдыха за счёт праздничных дней, берут отпуск непосредственно до или сразу после праздника. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на его оплате.Июнь с 21 рабочим днем не относится к числу месяцев, когда в 2023 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает августу (23 рабочих дня), марту и октябрю (по 22), но предпочтительней января (17) и в февраля (18 рабочих дней).
https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html
https://ria.ru/20221215/otpusk-1838774611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как отдыхаем в июне 2023 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян - в материале РИА Новости.
В июне 2023 года один “лишний” выходной ждет россиян в середине месяца: на день дольше граждане смогут отдохнуть в честь государственного праздника - Дня России.
В общей сложности на 30 календарных дней июня в 2023 году приходится 9 нерабочих дней. Восемь из них - выходные, то есть нерабочие для большей части граждан субботы и воскресенья. Дополнительно россиян ждет один праздничный выходной в связи с Днем России. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 21.
День России, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет.
До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ
, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.
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Производственный календарь
Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре
. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.
Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.
По обычному календарю в июне - 30 дней, из них рабочих, по календарю производственному - 21 день
Норма рабочего времени в июне
Продолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере или на каком конкретном предприятии трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:
- 40-часовая рабочая неделя — 168 часов.
- 36-часовая рабочая неделя — 151.2 часа.
- 24-часовая рабочая неделя — 100.8 часа.
Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее
Когда выгодно взять отпуск в июне
Многие граждане, рассчитывая увеличить время отдыха за счёт праздничных дней, берут отпуск непосредственно до или сразу после праздника. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на его оплате.
«
“Если отпуск не длительный, то его выгоднее всего оформлять только на рабочие дни, не включая выходные, - говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, - Например, в июне выгоднее оформить отпуск с 5 по 9 (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (при это вы будете отдыхать с 10 по 18 включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются”.
Июнь с 21 рабочим днем не относится к числу месяцев, когда в 2023 году выгодно
брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает августу (23 рабочих дня), марту и октябрю (по 22), но предпочтительней января (17) и в февраля (18 рабочих дней).