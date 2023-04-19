https://ria.ru/20230419/iyun-1866411376.html

Как отдыхаем в июне-2023: производственный календарь, выходные, праздники

Как отдыхаем в июне 2023: официальные выходные и праздничные дни в России

Как отдыхаем в июне-2023: производственный календарь, выходные, праздники

Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:01

2023-04-19T18:01

2023-04-19T18:02

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общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как отдыхаем в июне 2023 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июнеВ июне 2023 года один “лишний” выходной ждет россиян в середине месяца: на день дольше граждане смогут отдохнуть в честь государственного праздника - Дня России.Выходные дниВ общей сложности на 30 календарных дней июня в 2023 году приходится 9 нерабочих дней. Восемь из них - выходные, то есть нерабочие для большей части граждан субботы и воскресенья. Дополнительно россиян ждет один праздничный выходной в связи с Днем России. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 21.ПраздникиДень России, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет.До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.Производственный календарьПеречень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.Сколько рабочих днейПо обычному календарю в июне - 30 дней, из них рабочих, по календарю производственному - 21 деньНорма рабочего времени в июнеПродолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере или на каком конкретном предприятии трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в июнеМногие граждане, рассчитывая увеличить время отдыха за счёт праздничных дней, берут отпуск непосредственно до или сразу после праздника. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на его оплате.Июнь с 21 рабочим днем не относится к числу месяцев, когда в 2023 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает августу (23 рабочих дня), марту и октябрю (по 22), но предпочтительней января (17) и в февраля (18 рабочих дней).

https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html

https://ria.ru/20221215/otpusk-1838774611.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество