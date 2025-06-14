Как отдыхаем в июне 2025 — праздники и выходные дни в России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и нерабочий день в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как работаем в июне 2025 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в июне

В июне 2025 года россияне будут отдыхать не 2, а целых четыре дня подряд в честь государственного праздника - Дня России . С учетом этого, при пятидневной рабочей неделе выходными будут:

1 июня;

7-8 июня;

12 июня (четверг) — праздничный день , День России, 13, 14, 15 июня;

, 13, 14, 15 июня;

21-22 июня;

21-22 июня; 28-29 июня.

При этом понедельник, 9 июня и вторник, 10 июня, – рабочие дни, а среда, 11 июня, — предпраздничный сокращенный рабочий день, можно будет уйти с работы пораньше. В связи с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" , выходной день с субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня. Поэтому в 2025 году россиян ждут не три, а четыре нерабочих дня подряд.

Выходные дни в июне

В общей сложности на 30 календарных дней июня в 2025 году приходится 11 нерабочих дней. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 19. Пятница 13 июня стала нерабочей благодаря переносу с субботы 8 марта. Длинные июньские выходные в Российской Федерации – прекрасный повод провести время с семьёй, с детьми и родителями, с друзьями.

Праздники в июне (12 июня – День России)

Месяц богат на праздники. В первый же день лета в России отмечаются сразу два праздника – Международный день защиты детей и День Северного флота России. А также большое количество профессиональных праздников:

четверг 5 июня - День эколога;

суббота 7 июня - День мелиоратора;

воскресенье 8 июня - День социального работника;

среда 11 июня - День работников текстильной и легкой промышленности;

четверг 12 июня - День России;

суббота 14 июня - День донора крови;

суббота 14 июня - День донора крови; среда 18 июня - День медицинского работника.

Кроме того, в конце месяца (суббота 28 июня) отмечают День молодежи, который в нашей стране впервые появился в 1958 году.

Из забавных тематических дней, которые не предполагают народных гуляний, напомним про 15 июня – Праздник мужских недостатков, 25 июня – Всемирный день господства кошек и 27 июня – Международный день ананаса и розового вина.

День России (12 июня)

День России, который ежегодно отмечают в нашей стране 12 июня, - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет, не работать в этот день уже стало российской традицией.

До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.

Региональные праздники

Праздники, утвержденные в регионах, на усмотрение местных властей также могут быть днями, когда не надо ходить на работу. На июнь 2025 года приходится три таких дня:

1. 14 июня - День основания города Севастополя;

2. 6 июня - Курбан-байрам (отмечается в более чем 8 республиках – в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане, Чечне);

2. 6 июня - Курбан-байрам (отмечается в более чем 8 республиках – в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане, Чечне); 3. 24 июня - День Чувашской Республики.

Производственный календарь

Первый месяц лета является традиционным временем для открытия сезона основных отпусков, теплый, но не жаркий он лучше всего подходит для путешествий. Прежде чем планировать длительный отдых, эксперты советуют ознакомиться с производственным календарем, чтобы не только получить положительные эмоции от поездки, но и не потерять в оплате отпускных.

Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней, в том числе и 12 июня – День России, на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.

Производственный календарь не только позволяет работникам узнать о нерабочих днях и насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, в том числе 13-й, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.

Сколько рабочих дней

По обычному календарю в июне - 30 дней, рабочих по календарю производственному - 19 дней.

Норма рабочего времени в июне

Продолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере, на каком конкретном предприятии или у какого работодателя трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:

При 40-часовой рабочей неделе - 151 час.

При 36-часовой - 135,8 часа.

При 36-часовой - 135,8 часа. При 24-часовой - 90,2 часа.

Когда выгодно взять отпуск в июне

Многие граждане, рассчитывая увеличить время отпуска за счет праздничных дней, берут его непосредственно до или сразу после праздника и планируют принять участие в очередном рабочем проекте. Напомним, что за счёт переноса выходного с субботы 8 марта на пятницу 13 июня. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на выплатахи на заработной плате.

“Если отпуск не длительный, то его выгоднее всего оформлять только на рабочие дни, не включая субботу и воскресенье, - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. - Например, в июне выгоднее оформить отпуск не с 1, а со 2 по 11 (при этом фактически вы будете отдыхать с субботы 31 мая по воскресенье 15 июня включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются”.

Июнь с 19 рабочими днями не относится к числу месяцев, когда в 2025 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает июлю и октябрю (по 23 рабочих дня), августу (21), но предпочтительней января (17 рабочих дней).

Планирование отдыха

Благодаря тому, что в 2025 году празднование Дня России продлится четыре дня, у каждого есть возможность подобрать лучшие идеи для времяпрепровождения. Традиционно в эти дни в разных городах Российской Федерации проходят фестивали и другие интересные мероприятия.

Первый месяц лета радует путешественников широким выбором видов досуга. Можно отправиться к морю, так как на многих курортах вода уже прогрелась до приемлемой для купания температуры, но изнуряющей жары еще нет: у россиян по-прежнему популярны туры в Турцию, Египет, Тунис, Кипр, ОАЭ, Доминикану. Тех, кому милее родные берега, готовы принять отели курортных городов Краснодарского края: Сочи , Туапсе, Геленджика и прочих. Если есть желание сэкономить, эксперты советуют выбирать небольшие поселки на побережье: Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.

Чтобы забыть про работу, можно устремиться в горы: яркие краски Альпийских склонов и невероятная чистота воздуха надолго подарят незабываемые впечатления от посещения в летний период, а Горный Алтай богат живописными видами, развитой инфраструктурой и оздоровительными программами.

Не стоит забывать о том, что в июне начинаются школьные каникулы, семейный отдых и общее время без работы нужно планировать заранее и учесть пожелания младшего путешественника, будь ему 2, 8, 13 или 15 лет.

Все более набирают популярность поездки на Дальний Восток и Якутию, которые непременно оставят после себя самые яркие впечатления.

Кроме того, россияне с удовольствием отправляются в отпуск от работы в Адыгею, Дагестан, Абхазию, Кав­каз­ские Ми­не­раль­ные Воды.