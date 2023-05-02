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День России 2023: какого числа отмечают, суть, история и традиции праздника
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18:30 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869240397.html
День России в 2023 году: история и традиции праздника
День России 2023: какого числа отмечают, суть, история и традиции праздника
День России в 2023 году: история и традиции праздника
День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник, в чем его суть,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:30
2023-05-02T18:30
россия
день россии
международная организация труда
левада-центр
борис ельцин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник, в чем его суть, почему его называют “днем рождения” современной России, на какие числа выпадают выходные в связи с торжеством в 2023 году - в материале РИА Новости.День РоссииПраздник, который называется “День России”, стали отмечать около 30 лет назад. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.Дата праздникаДень России имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня. В 2023 году это число выпадает на понедельник. День России официально является выходным, а значит, в соответствии с производственным календарем, россияне в честь праздника смогут отдохнуть три дня - 10, 11 и 12 июня.История12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней, в частности, было прописано, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции России и ее законов. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.“На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, в этот же день, в стране состоялись первые выборы президента РФ, на которых он победил, набрав 57,3% голосов. Праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". А в 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России”, - говорит Николай Буканев, писатель, популяризатор истории.Смена названия на привычный сегодня вариант “День России” произошла в 2002 году.ТрадицииВ День России по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия. Главной площадкой торжества в столице из года в год остается Красная площадь, на которой проходят не только праздничные мероприятия (например, концерт с участием ведущих артистов страны), но и красочный салют.Еще одна традиционная часть праздничной программы в День России - это вручение президентом Государственных премий под сводами Кремля. Традиция награждать в этот день деятелей культуры и науки существует с 1995 года.В других российских городах к этому празднику будут приурочены свои тематические программы, акции и мероприятия.Что празднуется“Многие граждане России отмечают 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и правильного названия. Так, по опросам Левада-Центра, многие ошибочно называют этот праздник “Днем независимости” по аналогии с подобными в других странах”, - констатирует кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова.Однако, если обратиться к смыслу праздника, в День России граждане отмечают не независимость, а провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация.“День России празднуется в нашей стране уже почти четверть века. Истоки его исторически неразрывно связаны с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее, с годами смысл его обрел новые значения. Если в 1990-м году провозглашения суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим прошлым, то в наши дни, факт реального суверенитета - одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня - прекрасный день, чтобы вспомнить о своей любви к родной стране”, - говорит Николай Буканев.Как отмечатьОдним из главных символов праздника является триколор. Многие граждане в День России вывешивают в окнах и на балконах уменьшенные копии государственного флага, держат маленькие флажки в руках во время посещения праздничных мероприятий, размещают триколор на автомобилях и так далее.Обязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны - это различные массовые мероприятия, патриотические акции, народные гуляния.Специальные мероприятия в День РоссииЕжегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий. В том числе - федеральные акции и марафоны. Только на территории столицы в прошлом 2022 году праздничная программа включала более 100 различных событий. А всего в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие свыше трех с половиной миллионов человек.Наиболее традиционными праздничными мероприятиями остаются различные концерты и фестивали. В прошлом году традиционный праздничный концерт на Красной площади в Москве посетили свыше 40 000 человек. Финальной точкой праздника стал красочный салют.В День России массовые мероприятия (не только тематические) проходят во многих парках столицы. Например, в 2022 году на территории ВДНХ 12 июня посетители получили возможность познакомиться с самыми впечатляющими достопримечательностями различных регионов страны в рамках дебютного фестиваля путешествий "Подорожник".В Санкт-Петербурге в предыдущие годы праздничный концерт ко Дню России проходил на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот же день многим юным петербуржцам были вручены их первые паспорта.Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции. Так, в прошлом году в Северной столице празднование Дня России практически совпало по времени с мероприятиями, приуроченными к 350-летию со дня рождения Петра I. Среди них - праздник “Петровский парадиз” на территории Летнего сада, объединивший историческую и экологическую тематики. А в Москве в минувшем году частью праздничной программы стал спортивно-театрализованный фестиваль, участниками которого были чемпионки по синхронному плаванию. Не обходится и без тематических акций: так, жители Ростова-на-Дону в прошлом году развернули в День России шестидесятиметровый российский триколор.К слову, в этом году в День России в столичных ЗАГСах планируется открыть примерно две сотни дополнительных мест для регистрации брака.Полный перечень праздничных мероприятий в 2023 году станет известен в начале июня.ПоздравленияДень России - это праздник каждого жителя нашей страны. С ним можно поздравлять практически всех: начальство и коллег, партнеров и членов семьи, детей и взрослых.Какие еще праздники 12 июняПомимо Дня России 12 июня также отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом - событие, инициированное Международной организацией труда и призванное защитить юных граждан.Также на 12 июня в 2023 году выпадает начало Петрова поста. Это летний многодневный пост, который был назван в память о святых апостолах Петре и Павле.
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россия, день россии, международная организация труда, левада-центр, борис ельцин, петр i
Россия, День России, Международная организация труда, Левада-центр, Борис Ельцин, Петр I

День России в 2023 году: история и традиции праздника

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Оглавление
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник, в чем его суть, почему его называют “днем рождения” современной России, на какие числа выпадают выходные в связи с торжеством в 2023 году - в материале РИА Новости.

День России

Праздник, который называется “День России”, стали отмечать около 30 лет назад. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
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Дата праздника

День России имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня. В 2023 году это число выпадает на понедельник. День России официально является выходным, а значит, в соответствии с производственным календарем, россияне в честь праздника смогут отдохнуть три дня - 10, 11 и 12 июня.

История

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней, в частности, было прописано, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции России и ее законов. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
“На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, в этот же день, в стране состоялись первые выборы президента РФ, на которых он победил, набрав 57,3% голосов. Праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". А в 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России”, - говорит Николай Буканев, писатель, популяризатор истории.
Смена названия на привычный сегодня вариант “День России” произошла в 2002 году.

Традиции

В День России по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия. Главной площадкой торжества в столице из года в год остается Красная площадь, на которой проходят не только праздничные мероприятия (например, концерт с участием ведущих артистов страны), но и красочный салют.
Еще одна традиционная часть праздничной программы в День России - это вручение президентом Государственных премий под сводами Кремля. Традиция награждать в этот день деятелей культуры и науки существует с 1995 года.
В других российских городах к этому празднику будут приурочены свои тематические программы, акции и мероприятия.
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Что празднуется

“Многие граждане России отмечают 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и правильного названия. Так, по опросам Левада-Центра, многие ошибочно называют этот праздник “Днем независимости” по аналогии с подобными в других странах”, - констатирует кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова.
Однако, если обратиться к смыслу праздника, в День России граждане отмечают не независимость, а провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
“День России празднуется в нашей стране уже почти четверть века. Истоки его исторически неразрывно связаны с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее, с годами смысл его обрел новые значения. Если в 1990-м году провозглашения суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим прошлым, то в наши дни, факт реального суверенитета - одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня - прекрасный день, чтобы вспомнить о своей любви к родной стране”, - говорит Николай Буканев.

Как отмечать

Одним из главных символов праздника является триколор. Многие граждане в День России вывешивают в окнах и на балконах уменьшенные копии государственного флага, держат маленькие флажки в руках во время посещения праздничных мероприятий, размещают триколор на автомобилях и так далее.
Обязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны - это различные массовые мероприятия, патриотические акции, народные гуляния.
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Специальные мероприятия в День России

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий. В том числе - федеральные акции и марафоны. Только на территории столицы в прошлом 2022 году праздничная программа включала более 100 различных событий. А всего в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие свыше трех с половиной миллионов человек.
Наиболее традиционными праздничными мероприятиями остаются различные концерты и фестивали. В прошлом году традиционный праздничный концерт на Красной площади в Москве посетили свыше 40 000 человек. Финальной точкой праздника стал красочный салют.
В День России массовые мероприятия (не только тематические) проходят во многих парках столицы. Например, в 2022 году на территории ВДНХ 12 июня посетители получили возможность познакомиться с самыми впечатляющими достопримечательностями различных регионов страны в рамках дебютного фестиваля путешествий "Подорожник".
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В Санкт-Петербурге в предыдущие годы праздничный концерт ко Дню России проходил на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот же день многим юным петербуржцам были вручены их первые паспорта.
Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции. Так, в прошлом году в Северной столице празднование Дня России практически совпало по времени с мероприятиями, приуроченными к 350-летию со дня рождения Петра I. Среди них - праздник “Петровский парадиз” на территории Летнего сада, объединивший историческую и экологическую тематики. А в Москве в минувшем году частью праздничной программы стал спортивно-театрализованный фестиваль, участниками которого были чемпионки по синхронному плаванию. Не обходится и без тематических акций: так, жители Ростова-на-Дону в прошлом году развернули в День России шестидесятиметровый российский триколор.
К слову, в этом году в День России в столичных ЗАГСах планируется открыть примерно две сотни дополнительных мест для регистрации брака.
Полный перечень праздничных мероприятий в 2023 году станет известен в начале июня.
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Поздравления

День России - это праздник каждого жителя нашей страны. С ним можно поздравлять практически всех: начальство и коллег, партнеров и членов семьи, детей и взрослых.

Какие еще праздники 12 июня

Помимо Дня России 12 июня также отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом - событие, инициированное Международной организацией труда и призванное защитить юных граждан.
Также на 12 июня в 2023 году выпадает начало Петрова поста. Это летний многодневный пост, который был назван в память о святых апостолах Петре и Павле.
 
РоссияДень РоссииМеждународная организация трудаЛевада-центрБорис ЕльцинПетр I
 
 
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