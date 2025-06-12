День России в 2025 году: история и традиции праздника

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник в нашей стране, в чем его суть, почему его называют днем рождения современной России, на какие дни выпадают выходные в связи с торжеством в 2025 году, - в материале РИА Новости.

День России (12 июня)

Праздник, который называется “День России”, стали отмечать около 30 лет назад. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Когда праздник

День России имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня и в 2025 году этот день выпадает на четверг. День России официально является выходным, а значит, по производственному календарю, россиян в честь праздника ожидает короткая рабочая неделя и сокращенный рабочий день 11 июня.

12 июня, четверг День России в 2025 году

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году" , выходной день с 8 марта в 2025 году перенесен на пятницу 13 июня, который стал нерабочим праздничным днём, поэтому россияне будут отдыхать целых четыре дня: с 12 по 15 июня включительно. А 11 июня раньше уйти с работы. Таким образом, в июне 2025 года всего 19 рабочих дней.

История

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В ней, в частности, предложил равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.

“На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, 12 июня 1991 года, когда в Москве впервые состоялись выборы президента РФ, он победил, набрав 57,3% голосов", - говорит Николай Буканев, писатель, популяризатор истории России.

Учреждение праздника

Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". А в 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ. Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года № 1113 12 июня объявлен государственным праздником и ежегодно отмечается с увеличением выходных и праздничных дней. Кстати, считается, что в этот же день (12 июня по новому стилю) родился Александр Невский.

Традиции

В нерабочий День России по всей стране проходят тематические торжества. Главной площадкой в столице из года в год остается Красная площадь Москвы, на которой проходят праздничные гуляния (например, концерт с участием ведущих артистов страны). В столичных парках также будут проходить экскурсии, интерактивные занятия, викторины, мастер-классы. Туристам и жителям Москвы точно будет куда сходить четыре выходных дня подряд.

Еще одна традиционная часть праздничной программы - это вручение президентом Государственных премий под сводами Кремля в самой торжественной обстановке. Традиция вручать награды в этот день деятелям искусства, культуры и науки существует с 1995 года.

Каждый российский город празднует по-своему: в регионах к празднику будут приурочены свои акции и тематические программы.

Суть праздника

“Многие граждане страны празднуют День России 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и не имеют мнений насчёт правильного названия, просто ожидают дополнительных выходных. Так, многие ошибочно называют этот праздник “Днем независимости России” по аналогии с подобными в других странах”, - констатирует кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова, и она права.

Однако, если обратиться к смыслу праздника российского, в День России граждане отмечают не независимость, а провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация, что связано с принятием Декларации о государственном суверенитете. Это один из самых молодых государственных праздников Российской Федерации, и он ещё требует информационной поддержки.

“День России, который празднуется в нашей стране уже почти четверть века, исторически неразрывно связан с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее с годами смысл его обрел новые значения. Если в 1990-м году провозглашение суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим, советским прошлым, то в наши дни факт реального суверенитета - одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня будет прекрасный день, чтобы вспомнить важное – о своей любви к родной стране”, - говорит Николай Буканев.

Символы и атрибутика

К государственным символам каждой страны относятся прежде всего герб, флаг и гимн. Одновременно с принятием Конституции 12 декабря 1993 года началась разработка новых государственных символов России. В декабре 2000 года Государственная Дума приняла законы о государственной символике Российской Федерации - гербе, флаге и гимне.

Одним из главных символов праздника является российский триколор. 12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского государственного флага на балконах. Все желающие могут принять участие в таком проекте как на общественных началах в общественных организациях, так и самостоятельно.

Как отмечают праздник

Обязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны, от посёлка до республики, - это различные массовые торжества. И в крупных городах, и в самых маленьких россиян ждёт насыщенная программа, патриотические акции, народные гуляния.

Официальные мероприятия

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий. В том числе - федеральные акции и марафоны. Только на территории столицы в прошлом 2024 году была праздничная программа, которая включала более 100 различных событий. А всего в праздничных событиях по всей стране приняли участие свыше трех с половиной миллионов человек, которые отметили День России.

В Санкт-Петербурге в предыдущие годы праздничный концерт ко Дню России проходил на Соборной площади Петропавловской крепости и салют, фейерверк. В этот же день многим юным петербуржцам были вручены их первые паспорта.

Народные гуляния

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали. Например, на ВДНХ обычно проходит масштабная событийная программа с участием музыкантов, актеров и популяризаторов науки; в музее-заповеднике "Коломенское" - ежегодный музыкальный фестиваль "Россия", в парках Дружбы, "Кузьминки" и "Дубки", зоне отдыха "Левобережье", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово - творческие мастер-классы и концерты, куда интересно прийти и одному, и в компании друзей или родственников.

Программа празднования Дня России нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции. Благодаря тому, что длинные летние выходные идут четыре дня подряд, некоторые фестивали, спортивные мероприятия будут начинаться в пятницу, а заканчиваться в субботу. Посетителям организуют питание, часто доступны вода, свежие фрукты и много развлечений.

Поздравления

Государственный праздник День России - это праздник каждого жителя нашей страны. С ним можно поздравлять практически всех, от ребёнка до президента: начальство и коллег, партнеров и членов семьи.

Современное значение Дня России

День России - государственный праздник всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее. Это день, символизирующий единство, сплоченность и разнообразие нашей страны. Россия - страна с богатыми историческими и культурными традициями. В ее границах существуют разнообразные народы, языки, религии и обычаи. День России отмечает это многообразие и подчеркивает важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.

Что ещё празднуют в июне

1 июня – День Северного флота ВМФ России, День Военно-транспортной авиации ВВС России, День создания правительственной связи России, День мелиоратора

4 июня – День крановщика, который отмечается ещё как День машиниста крана

5 июня – День эколога

8 июня – День социального работника, Международный день домохозяйки и домохозяина, День работников текстильной и легкой промышленности

14 июня – Всемирный день донора крови, День работников миграционной службы (ФМС), Международный день блогера, День пивовара, День мебельщика

15 июня – День медицинского работника (медработника)

16 июня – Всемирный день мотоциклиста

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

21 июня – Международный день скейтбординга, День кинологических подразделений МВД России (кинолога)

25 июня – День моряка (мореплавателя)

27 июня – Всемирный день рыболовства

28 июня – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Миниюста РФ, День изобретателя и рационализатора