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Власти Бали рассказали, почему выбрали русский язык для билбордов - РИА Новости, 18.04.2023
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Туризм
 
14:26 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/bali-1866065810.html
Власти Бали рассказали, почему выбрали русский язык для билбордов
Власти Бали рассказали, почему выбрали русский язык для билбордов - РИА Новости, 18.04.2023
Власти Бали рассказали, почему выбрали русский язык для билбордов
Власти индонезийского острова Бали выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы, заявило РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:26
2023-04-18T14:26
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы, заявило балийское представительство министерства юстиции и прав человека Индонезии. По данным индонезийского портала Detik, глава регионального офиса минюста Ангиат Напитупулу рассказал, что выбор русского языка для рекламных щитов "был обусловлен большим количеством туристов из Восточной Европы, посещающих Остров Богов". "Мы также используем английский язык, потому что он международный, и русский язык, так как знаем, что его использует большинство славянского населения Восточной Европы. Мы выбрали русский, потому что он универсален, и надеемся, что восточноевропейцы начнут чаще приезжать на Бали", — пояснил Напитупулу. Он добавил, что билборды были установлены "для социализации иностранных туристов на Бали". По словам Напитупулу, неправомерные действия туристов на острове за последние несколько месяцев могут быть связаны с их незнанием правил и законов, действующих в Индонезии. По этой причине власти курортного острова решили провести "социализацию" приезжих, в том числе путем размещения рекламных щитов в главных туристических районах, таких как Южная Кута. Всего было размещено несколько десятков билбордов. "Эффективность этих мер мы сможем ощутить только в ближайшие несколько месяцев, однако мы надеемся, что теперь иностранцы станут лучше разбираться в наших законах", — добавил Напитупулу. Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. "Как туристам, вам запрещено устраиваться на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортирован и ему могут запретить въезд", — дословно говорится на рекламной щите. Власти Бали депортировали 23 россиян с начала 2023 года.
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Власти Бали рассказали, почему выбрали русский язык для билбордов

Власти: русский язык был выбран для билбордов на Бали как общий для Восточной Европы

© iStock.com / tang90246Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия
Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© iStock.com / tang90246
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы, заявило балийское представительство министерства юстиции и прав человека Индонезии.
По данным индонезийского портала Detik, глава регионального офиса минюста Ангиат Напитупулу рассказал, что выбор русского языка для рекламных щитов "был обусловлен большим количеством туристов из Восточной Европы, посещающих Остров Богов".
"Мы также используем английский язык, потому что он международный, и русский язык, так как знаем, что его использует большинство славянского населения Восточной Европы. Мы выбрали русский, потому что он универсален, и надеемся, что восточноевропейцы начнут чаще приезжать на Бали", — пояснил Напитупулу.
Он добавил, что билборды были установлены "для социализации иностранных туристов на Бали". По словам Напитупулу, неправомерные действия туристов на острове за последние несколько месяцев могут быть связаны с их незнанием правил и законов, действующих в Индонезии. По этой причине власти курортного острова решили провести "социализацию" приезжих, в том числе путем размещения рекламных щитов в главных туристических районах, таких как Южная Кута. Всего было размещено несколько десятков билбордов.
"Эффективность этих мер мы сможем ощутить только в ближайшие несколько месяцев, однако мы надеемся, что теперь иностранцы станут лучше разбираться в наших законах", — добавил Напитупулу.
Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. "Как туристам, вам запрещено устраиваться на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортирован и ему могут запретить въезд", — дословно говорится на рекламной щите.
Власти Бали депортировали 23 россиян с начала 2023 года.
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