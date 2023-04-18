Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года
Власти Бали депортировали 96 иностранцев, в том числе 23 россиянина с начала года
Пляж Кута на острове Бали. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала 2023 года по 17 апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России, сообщает индонезийский портал Kompas со ссылкой на власти Бали.
"Со 2 января по 17 апреля 2023 года с Бали были депортированы 96 иностранцев. Наибольшее число депортированных из России, 23 человека", - заявил глава регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.
По его словам, наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми иностранцами, являются пребывание в Индонезии с просроченной визой и неправомерное использование видов на жительство. Поводами для депортации также становилась нелегальная работа и уголовные преступления.
Ранее Напитупулу попросил иностранных граждан всегда соблюдать законы и нормы во время путешествий или проживания на Бали.
В начале марта губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.