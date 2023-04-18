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Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года - РИА Новости, 18.04.2023
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Туризм
 
13:23 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/bali-1866056925.html
Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года
Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года - РИА Новости, 18.04.2023
Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года
С начала 2023 года по 17 апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России, сообщает... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:23
2023-04-18T13:23
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала 2023 года по 17 апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России, сообщает индонезийский портал Kompas со ссылкой на власти Бали. "Со 2 января по 17 апреля 2023 года с Бали были депортированы 96 иностранцев. Наибольшее число депортированных из России, 23 человека", - заявил глава регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу. По его словам, наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми иностранцами, являются пребывание в Индонезии с просроченной визой и неправомерное использование видов на жительство. Поводами для депортации также становилась нелегальная работа и уголовные преступления. Ранее Напитупулу попросил иностранных граждан всегда соблюдать законы и нормы во время путешествий или проживания на Бали. В начале марта губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
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новости - туризм, в мире, бали, индонезия, россия
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Бали, Индонезия, Россия
Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года

Власти Бали депортировали 96 иностранцев, в том числе 23 россиянина с начала года

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПляж Кута на острове Бали
Пляж Кута на острове Бали - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Пляж Кута на острове Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала 2023 года по 17 апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России, сообщает индонезийский портал Kompas со ссылкой на власти Бали.
"Со 2 января по 17 апреля 2023 года с Бали были депортированы 96 иностранцев. Наибольшее число депортированных из России, 23 человека", - заявил глава регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.
По его словам, наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми иностранцами, являются пребывание в Индонезии с просроченной визой и неправомерное использование видов на жительство. Поводами для депортации также становилась нелегальная работа и уголовные преступления.
Ранее Напитупулу попросил иностранных граждан всегда соблюдать законы и нормы во время путешествий или проживания на Бали.
В начале марта губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
Бали - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
На Бали арестовали двух россиян по обвинению в употреблении наркотиков
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