https://ria.ru/20230418/bali-1866056925.html

Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года

Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года - РИА Новости, 18.04.2023

Власти Бали депортировали 23 россиянина с начала года

С начала 2023 года по 17 апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России, сообщает... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:23

2023-04-18T13:23

2023-04-18T13:23

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. С начала 2023 года по 17 апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранных граждан, в том числе и 23 гражданина России, сообщает индонезийский портал Kompas со ссылкой на власти Бали. "Со 2 января по 17 апреля 2023 года с Бали были депортированы 96 иностранцев. Наибольшее число депортированных из России, 23 человека", - заявил глава регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу. По его словам, наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми иностранцами, являются пребывание в Индонезии с просроченной визой и неправомерное использование видов на жительство. Поводами для депортации также становилась нелегальная работа и уголовные преступления. Ранее Напитупулу попросил иностранных граждан всегда соблюдать законы и нормы во время путешествий или проживания на Бали. В начале марта губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.

https://ria.ru/20230418/bali-1865997774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, бали, индонезия, россия