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Россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай

Россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай - РИА Новости, 21.04.2023

Россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай

По итогам первых двух месяцев 2023 года россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай, превзойдя показатель доковидного 2019 года на 76 процентов, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:39

2023-04-21T12:39

2023-04-21T12:39

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. По итогам первых двух месяцев 2023 года россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай, превзойдя показатель доковидного 2019 года на 76 процентов, сообщает АТОР.Согласно последним данным Департамента экономики и туризма Дубая, за первые два месяца 2023 года эмират принял 3,1 миллиона туристов.По оценке властей эмирата, в этом году Дубай может обновить рекордный показатель по въездному туризму, который был зафиксирован в 2019 году (16,73 миллиона визитеров).В лидерах начала 2023-его – Индия (401 тысяч туристов). На втором месте оказалась Россия: за первые два месяца в эмирате зафиксировали 229 тысяч гостей из нашей страны. Российские туроператоры говорят, что спрос на путевки в Дубай был высоким в зимнем сезоне и остается таким в мае и в летние месяцы. "Направление – очень популярное и раскрученное на рынке. На протяжение года именно на Дубай приходится от 40 до 80 процентов всех бронирований по ОАЭ", – сообщили в "Интуристе".Как отмечают эксперты, Дубай и в целом ОАЭ стали для российского рынка круглогодичным направлением, в том числе, за счет привлекательных цен в летнем периоде и более дорогой Турции. Как полагает генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов, часть туристов, которая привыкла бронировать в Турции дорогие отели, например, люксовые гостиницы в Белеке, может в качестве альтернативы рассмотреть и летний отдых в ОАЭ.По словам топ-менеджера FUN&SUN, летние туры в Эмираты обойдутся на 20-30 процентов дешевле сопоставимого топового предложения по Турции. К тому же летом в Эмиратах действуют сезонные скидки до 60 процентов.По информации туроператоров, в связи с высоким спросом и проведением туристической выставки Arabian Travel Market (с 1 по 4 мая), свободные номера во многих популярных отелях Дубая уже в дефиците.Тем не менее, как рассказали в компаниях Space Travel, "Русский Экспресс", FUN&SUN и "Интурист", еще есть возможность забронировать тур с авиаперелетом: у туроператоров есть блоки мест на рейсах в Дубай, а также номера в отелях на гарантии. Стоимость зависит от категории гостиницы, длительности путешествия. Можно найти туры и за 100 тысяч и за 520-540 тысяч рублей на двоих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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