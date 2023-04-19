https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html

В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free

В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free - РИА Новости, 19.04.2023

В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free

Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:05

2023-04-19T15:05

2023-04-19T15:05

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шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Коммерческие площади Sheremetyevo Duty Free, расположенные в терминале C международного аэропорта Шереметьево, временно закрыты на реконструкцию... Поэтапное возобновление деятельности Sheremetyevo Duty Free в терминале С ожидается в конце апреля", — говорится в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что в рамках проекта будет расширен ассортимент магазинов и улучшена визуальная презентация товаров. На полки вернутся товары известных марок, традиционно представленные в duty free на территории аэропортов.

https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866341921.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт)