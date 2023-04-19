https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free - РИА Новости, 19.04.2023
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free
Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:05
2023-04-19T15:05
2023-04-19T15:05
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175282_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_14f6513ae034b40adb72207de381ff7e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Коммерческие площади Sheremetyevo Duty Free, расположенные в терминале C международного аэропорта Шереметьево, временно закрыты на реконструкцию... Поэтапное возобновление деятельности Sheremetyevo Duty Free в терминале С ожидается в конце апреля", — говорится в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что в рамках проекта будет расширен ассортимент магазинов и улучшена визуальная презентация товаров. На полки вернутся товары известных марок, традиционно представленные в duty free на территории аэропортов.
https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866341921.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175282_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_bcf8812f19d4a7c33055047a54fd0bc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free
Аэропорт: крупнейший duty free в Шереметьево возобновит работу в конце апреля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Коммерческие площади Sheremetyevo Duty Free, расположенные в терминале C международного аэропорта Шереметьево, временно закрыты на реконструкцию... Поэтапное возобновление деятельности Sheremetyevo Duty Free в терминале С ожидается в конце апреля", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что в рамках проекта будет расширен ассортимент магазинов и улучшена визуальная презентация товаров. На полки вернутся товары известных марок, традиционно представленные в duty free на территории аэропортов.
В Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщил источник