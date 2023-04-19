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В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free - РИА Новости, 19.04.2023
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Туризм
 
15:05 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free - РИА Новости, 19.04.2023
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free
Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:05
2023-04-19T15:05
туризм
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Коммерческие площади Sheremetyevo Duty Free, расположенные в терминале C международного аэропорта Шереметьево, временно закрыты на реконструкцию... Поэтапное возобновление деятельности Sheremetyevo Duty Free в терминале С ожидается в конце апреля", — говорится в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что в рамках проекта будет расширен ассортимент магазинов и улучшена визуальная презентация товаров. На полки вернутся товары известных марок, традиционно представленные в duty free на территории аэропортов.
https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866341921.html
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новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево сообщили, когда откроется крупнейший duty free

Аэропорт: крупнейший duty free в Шереметьево возобновит работу в конце апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево временно закрыт на реконструкцию, возобновит работу в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Коммерческие площади Sheremetyevo Duty Free, расположенные в терминале C международного аэропорта Шереметьево, временно закрыты на реконструкцию... Поэтапное возобновление деятельности Sheremetyevo Duty Free в терминале С ожидается в конце апреля", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что в рамках проекта будет расширен ассортимент магазинов и улучшена визуальная презентация товаров. На полки вернутся товары известных марок, традиционно представленные в duty free на территории аэропортов.
Презентация стендов с продукцией московских производителей в магазине Duty Free в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщил источник
Вчера, 14:44
 
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