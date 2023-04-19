https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866341921.html
В Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщил источник
В Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2023
В Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщил источник
Самый крупный магазин duty free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:44
2023-04-19T14:44
2023-04-19T15:07
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самый крупный магазин duty free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом, рассказал РИА Новости источник в отрасли. Объявление на самом магазине гласит: "Временно закрыт. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129". "У нынешнего юрлица этого duty free были четко прописаны поставщики, а теперь они не работают с нами, а с другими это юрлицо не может заключить договоры. Поэтому им надо закрыться и открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товар из открытых стран", — сообщил собеседник РИА Новости. Другой источник также подтвердил, что создается новая компания, но ее еще не оформили до конца, поэтому большой магазин не работает, остались только маленькие. "Его закрыли, судя по всему, потому что нет нужных товаров, — добавил он. — Некоторые точки остались". Сайт duty free в Шереметьево в настоящий момент также не функционирует. "Совсем скоро наш сайт станет еще удобнее и функциональнее — мы уже работаем над этим! Пожалуйста, повторите попытку зайти на сайт позднее", — говорится в объявлении на сайте. В техподдержке РИА Новости сообщили, что действительно "большой магазин закрыт по техническим причинам", однако уточнили, что остальные объекты продолжают работу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщил источник
Крупнейший duty free в Шереметьево закрыли из-за проблем с ассортиментом
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самый крупный магазин duty free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом, рассказал РИА Новости источник в отрасли.
Объявление на самом магазине гласит: "Временно закрыт. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129".
"У нынешнего юрлица этого duty free были четко прописаны поставщики, а теперь они не работают с нами, а с другими это юрлицо не может заключить договоры. Поэтому им надо закрыться и открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товар из открытых стран", — сообщил собеседник РИА Новости.
Другой источник также подтвердил, что создается новая компания, но ее еще не оформили до конца, поэтому большой магазин не работает, остались только маленькие. "Его закрыли, судя по всему, потому что нет нужных товаров, — добавил он. — Некоторые точки остались".
Сайт duty free в Шереметьево в настоящий момент также не функционирует. "Совсем скоро наш сайт станет еще удобнее и функциональнее — мы уже работаем над этим! Пожалуйста, повторите попытку зайти на сайт позднее", — говорится в объявлении на сайте. В техподдержке РИА Новости сообщили, что действительно "большой магазин закрыт по техническим причинам", однако уточнили, что остальные объекты продолжают работу.
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