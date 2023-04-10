https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

Крупные пожары из-за возгорания сухой травы в России

Крупные пожары из-за возгорания сухой травы в России - РИА Новости, 10.04.2023

Крупные пожары из-за возгорания сухой травы в России

в садовом товариществе "Светлый" городского округа Сухой Лог Свердловской области после возгорания сухой травы огнем оказались охвачены 20 строений. Площадь... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:25

2023-04-10T15:25

2023-04-10T15:25

справки

пожары

россия

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202310 апреля в садовом товариществе "Светлый" городского округа Сухой Лог Свердловской области после возгорания сухой травы огнем оказались охвачены 20 строений. Площадь пожара достигла 10 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. В 13.00 по московскому времени пожар был локализован. Пострадавших не было. 9 апреля в садоводческом товариществе "Унга-2" деревни Мамликасы Цивильского округа Чувашии из-за возгорания сухой травы пожар уничтожил пять дачных домов. Вместе с постройками сгорел сухостой на территории 1 гектар. Тем же днем огонь с горящей травы перешел на подворье жителя деревни Янмурзино Красноармейского округа. Пламя повредило баню и дровяник.Всего с начала весны в республике произошли уже 28 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы. Их общая площадь составила более 91 гектара. 3 апреля на улице Ротной в Екатеринбурге на площади в 10 гектаров загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовал ветер. В тот же день пожар был локализован. С огнем боролись 47 человек личного состава и 11 единиц техники. На месте пожара была задействована беспилотная авиационная система. 202225 августа в поселке Озерный Ставропольского края огонь от загоревшейся травы перешел на жилые дома. В тот же день возгорание удалось локализовать на площади 300 гектаров, были повреждены два жилых дома и 10 хозяйственных построек. К тушению пожара были привлечены 84 человека и 42 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.22 августа в лесничестве Каменского района Ростовской области произошел пожар, горела сухая трава. Площадь пожара достигла 50 гектаров. 23 августа пожар был локализован на 54 гектарах. В тушении были задействовано 177 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.7 августа в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись сухая трава и камыш на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений. По данным МЧС России, в 19.45 пожар был ликвидирован. Пострадавших не было. 27 апреля в садовом товариществе "Нива" в Кургане произошло горение сухой растительности на площади около 40 гектаров. Был введен третий, самый высокий номер сложности пожара. 28 апреля из садового товарищества "Малиновка" и прилегающих товариществ в Кургане, где из-за пала травы горели уже 55 строений на общей площади в семь тысяч квадратных метров, были эвакуированы 1,5 тысячи человек. К 29 апреля угрозу населенным пунктам удалось ликвидировать. Ситуацию, как сообщили в МЧС России, удалось взять под контроль. В результате пожара в деревне Моревское Курганской области погибла пожилая женщина. В товариществе "Малиновка" сгорело около 60 домов. 30 апреля в населенном пункте Кубеково под Красноярском произошел пожар сухой растительности. В 15.37 по местному времени он был ликвидирован на площади 50 гектаров. К тушению пожара привлекались 38 человек личного состава и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. 20213 ноября в Ольском районе Магаданской области загорелась сухая трава на площади 360 гектаров. Пожар произошел в мороз до минус 20 градусов. К тушению пожара было привлечено более 50 человек и 10 единиц техники. Для мониторинга пожароопасной обстановки была привлечена беспилотная авиация Главного управления МЧС России по Магаданской области. 4 ноября пожар был локализован, движение огня остановлено. 14 мая в дачном поселке "Трест-11" Волжского района Самарской области произошло возгорание 13 дачных строений и сухой травы на общей площади два гектара. В ликвидации пожара задействованы 25 единиц техники и более ста спасателей. При пожаре никто не пострадал.14 мая в поселке Малый Атлым, ХМАО, загорелась сухая трава, из-за сильных порывов ветра огонь начал быстро распространяться на соседние строения, загорелся жилой дом на две квартиры и пять построек. Жильцы были эвакуированы. Для тушения пожара были задействованы четыре единицы пожарной техники, мотопомпа, 55 профессиональных пожарных и более 100 добровольцев из местных жителей. Открытое горение было ликвидировано, площадь пожара горения сухой растительности составила около двух гектаров, строения повреждены на площади 332 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал. 4 мая в садово-дачном товариществе "Металлист" Волжского района Самарской области произошло возгорание десяти дачных строений и сухой травы на площади в два гектара. В ликвидации пожара были задействованы 107 человек, 27 единиц техники, привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет. 22 апреля в окрестностях деревни Быстрая Минусинского района Красноярского края загорелась сухая растительность. Трава горела на площади 130 гектар. С огнем боролись 30 сотрудников МЧС. Пожар удалось потушить лишь на следующий день, 23 апреля. 15 апреля во Владимирской области в деревне Першково Гусь-Хрустального района в результате несанкционированного пала сухой травы сгорели 11 деревянных строений. Среди них – четыре жилых дома, одно нежилое строение и шесть дачных домов. К ликвидации пожара были привлечены 12 единиц техники и 43 человека. 14 апреля в Сосновском районе Тамбовской области в результате пожара сгорели более 20 домов – сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. Причина пожара – пал сухой растительности. Площадь охваченных огнем зданий составила 600 квадратных метров и две тысячи квадратных метров сухой растительности. К тушению возгорания были привлечены силы пожарной части Сосновского района, Тамбова, Моршанска, Дмитриевки, местного лесхоза. Погибших и пострадавших при пожаре нет. 13 апреля в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области при пожаре сгорели 12 строений, из них восемь жилых. Причиной возгорание стал огонь с полей, перекинувшийся на здания. Эвакуация жителей не проводилась, погибших и пострадавших не было.1 августа в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался ландшафтный пожар и возгорание сухой травы, валежника, лесонасаждений. Площадь, пройденная огнем, составила 80,9 гектара. Днем 3 августа под Оренбургом возник еще один природный пожар вблизи поселка 9 января. Всего в тушении природных возгораний приняли участие 274 человека и 98 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76. 6 августа стало известно о ликвидации крупных пожаров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пожары, россия