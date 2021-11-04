https://ria.ru/20211104/pozhar-1757682265.html
В Магаданской области локализовали природный пожар
В Магаданской области локализовали природный пожар - РИА Новости, 04.11.2021
В Магаданской области локализовали природный пожар
Природный пожар в Ольском районе Магаданской области, где горит сухая трава, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:29
2021-11-04T10:29
2021-11-04T10:47
происшествия
магаданская область
ольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Природный пожар в Ольском районе Магаданской области, где горит сухая трава, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В среду областное учреждение "Авиалесоохрана" информировало, что природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань на Колыме: в морозы загорелась сухая трава в тундре. Ситуацию осложняют проблемы с водой: из-за холодов до минус 20 градусов замерзли водоемы. Отмечалось, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальна, так как обычно в это время тундра засыпана снегом, очагов возгорания несколько."По поступившим оперативным данным, пожар локализован, движение огня остановлено. Угрозы населенным пунктам нет, предельно-допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышена", - говорится в сообщении.Добавляется, что для контроля за обстановкой, осуществления мероприятий по недопущению распространения пожара организована работа дозорной службы силами МЧС России, Авиалесоохраны и Пожарно-спасательного центра Магаданской области."Всего привлечено более 50 человек и 10 единиц техники. Для мониторинга пожароопасной обстановки привлечена беспилотная авиация Главного управления МЧС России по Магаданской области", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211103/pozhar-1757527763.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, магаданская область, ольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:29 04.11.2021 (обновлено: 10:47 04.11.2021)
В Магаданской области локализовали природный пожар
В Ольском районе Магаданской области локализовали природный пожар в тундре
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Природный пожар в Ольском районе Магаданской области
, где горит сухая трава, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России
.
В среду областное учреждение "Авиалесоохрана" информировало, что природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань на Колыме: в морозы загорелась сухая трава в тундре. Ситуацию осложняют проблемы с водой: из-за холодов до минус 20 градусов замерзли водоемы. Отмечалось, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальна, так как обычно в это время тундра засыпана снегом, очагов возгорания несколько.
"По поступившим оперативным данным, пожар локализован, движение огня остановлено. Угрозы населенным пунктам нет, предельно-допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышена", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для контроля за обстановкой, осуществления мероприятий по недопущению распространения пожара организована работа дозорной службы силами МЧС России, Авиалесоохраны и Пожарно-спасательного центра Магаданской области.
"Всего привлечено более 50 человек и 10 единиц техники. Для мониторинга пожароопасной обстановки привлечена беспилотная авиация Главного управления МЧС России по Магаданской области", - добавляется в сообщении.