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Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров
Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021
Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров
Пункт временного размещения на тысячу мест подготовлен из-за двух природных пожаров под Оренбургом, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:30
2021-08-03T22:30
2021-08-03T22:30
происшествия
оренбург
оренбургская область
ми-8
природные пожары в россии
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Пункт временного размещения на тысячу мест подготовлен из-за двух природных пожаров под Оренбургом, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской областиЛандшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело.Днем 3 августа под Оренбургом возник еще один природный пожар вблизи поселка 9 января. Был введен режим ЧС. По данным властей, всего в тушении природных возгораний участвуют 274 человека и 98 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76."В готовности к размещению приведен один пункт временного размещения вместимостью тысячу койко-мест в Оренбурге. За 3 августа вертолетом произведено 16 сбросов с общим объемом 48 тонн воды. Также двумя самолетами - пять сбросов с общим объемом 210 тонн воды", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в Оренбургском районе вблизи поселка 9 Января ранг пожара повысили до №3, на данный момент самый высокий в области."В настоящее время продолжается борьба с ландшафтными пожарами на территории дачного массива в Оренбурге и возгорания сухой травы, валежника, лесонасаждений. Развернут межведомственный штаб", - сообщает ГУМЧС по региону.
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, ми-8, природные пожары в россии
Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров
Власти Оренбурга подготовили пункт для размещения населения из-за природных пожаров