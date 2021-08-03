https://ria.ru/20210803/orenburg-1744251383.html

Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров

Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021

Власти Оренбурга подготовили пункт эвакуации из-за природных пожаров

Пункт временного размещения на тысячу мест подготовлен из-за двух природных пожаров под Оренбургом, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:30

2021-08-03T22:30

2021-08-03T22:30

происшествия

оренбург

оренбургская область

ми-8

природные пожары в россии

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УФА, 3 авг – РИА Новости. Пункт временного размещения на тысячу мест подготовлен из-за двух природных пожаров под Оренбургом, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской областиЛандшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело.Днем 3 августа под Оренбургом возник еще один природный пожар вблизи поселка 9 января. Был введен режим ЧС. По данным властей, всего в тушении природных возгораний участвуют 274 человека и 98 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76."В готовности к размещению приведен один пункт временного размещения вместимостью тысячу койко-мест в Оренбурге. За 3 августа вертолетом произведено 16 сбросов с общим объемом 48 тонн воды. Также двумя самолетами - пять сбросов с общим объемом 210 тонн воды", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в Оренбургском районе вблизи поселка 9 Января ранг пожара повысили до №3, на данный момент самый высокий в области."В настоящее время продолжается борьба с ландшафтными пожарами на территории дачного массива в Оренбурге и возгорания сухой травы, валежника, лесонасаждений. Развернут межведомственный штаб", - сообщает ГУМЧС по региону.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

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оренбург

оренбургская область

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