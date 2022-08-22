https://ria.ru/20220822/pozhar-1811445163.html

В Каменском районе Ростовской области площадь пожара достигла 50 гектаров

В Каменском районе Ростовской области площадь пожара достигла 50 гектаров - РИА Новости, 22.08.2022

В Каменском районе Ростовской области площадь пожара достигла 50 гектаров

Площадь пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области выросла до 50 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:28

2022-08-22T23:28

2022-08-22T23:28

происшествия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области выросла до 50 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров, спустя час она выросла вдвое. Вечером в понедельник МЧС информировало, что пожар в лесничестве охватил до 32 гектаров, горит сухая трава."Площадь пожара увеличилась до 50 гектаров, тушение пожара продолжается, привлекаются 177 человек и 52 единицы техники", - сказал собеседник агентства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии