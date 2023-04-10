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В Чувашии пять дач сгорели из-за возгорания сухой травы - РИА Новости, 10.04.2023
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12:38 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864210968.html
В Чувашии пять дач сгорели из-за возгорания сухой травы
В Чувашии пять дач сгорели из-за возгорания сухой травы - РИА Новости, 10.04.2023
В Чувашии пять дач сгорели из-за возгорания сухой травы
Пять дачных домов сгорели в Чувашии из-за возгорания сухой травы, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:38
2023-04-10T12:38
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
чувашская республика (чувашия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Пять дачных домов сгорели в Чувашии из-за возгорания сухой травы, сообщает МЧС республики. Всего за выходные в Чувашии зарегистрированы 8 возгораний сухой травы и мусора. В двух случаях огонь с полей и огородов перекинулся на хозяйственные строения и дачи. "В воскресенье около полудня пожар уничтожил 5 дачных домов в садоводческом товариществе "Унга-2", расположенном в деревне Мамликасы Цивильского округа. Вместе с постройками сгорел сухостой на территории 1 гектар. Тем же днем огонь с горящей травы перешел на подворье жителя деревни Янмурзино Красноармейского округа. Пламя повредило баню и дровяник", - говорится в сообщении. Всего с начала весны в республике произошли уже 28 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы. Их общая площадь составила более 91 гектара.
https://ria.ru/20230403/pozhar-1862657773.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, чувашская республика (чувашия), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Чувашская Республика (Чувашия), Россия
В Чувашии пять дач сгорели из-за возгорания сухой травы

МЧС: в Чувашии из-за возгорания сухой травы сгорели пять дачных домов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГорящая сухая трава
Горящая сухая трава - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Горящая сухая трава. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Пять дачных домов сгорели в Чувашии из-за возгорания сухой травы, сообщает МЧС республики.
Всего за выходные в Чувашии зарегистрированы 8 возгораний сухой травы и мусора. В двух случаях огонь с полей и огородов перекинулся на хозяйственные строения и дачи.
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"В воскресенье около полудня пожар уничтожил 5 дачных домов в садоводческом товариществе "Унга-2", расположенном в деревне Мамликасы Цивильского округа. Вместе с постройками сгорел сухостой на территории 1 гектар. Тем же днем огонь с горящей травы перешел на подворье жителя деревни Янмурзино Красноармейского округа. Пламя повредило баню и дровяник", - говорится в сообщении.
Всего с начала весны в республике произошли уже 28 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы. Их общая площадь составила более 91 гектара.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеЧувашская Республика (Чувашия)Россия
 
 
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