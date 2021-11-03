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На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза - РИА Новости, 03.11.2021
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза
Природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:48
2021-11-03T12:48
происшествия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 3 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава, сообщил РИА Новости представитель учреждения "Авиалесоохрана"."Горит сухая трава. Площадь 360 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники "Авиалесоохраны" тушат, всего 12 человек работают. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах. Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров", - рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. Очагов возгорания несколько.Под угрозой линия электропередачи Армань-Янск, заявил РИА Новости сотрудник энергетической компании Александр Башев. "Часть опор находится на деревянном основании, поэтому приходится отсыпать вручную. Техника туда не подойдет. Там болото, бульдозер провалится, лед еще тонкий. И всего триста метров до открытого пламени", - рассказал Башев.Расположенным неподалеку поселкам Армань и Радужный ничего не угрожает, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС по области Александр Плющев."Огонь идет кромкой в сторону озера Глухого. Угрозы населенному пункту нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Магаданской области", - сообщил Плющев.
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происшествия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:48 03.11.2021
 
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза

На Колыме в 20 градусов мороза загорелась сухая трава на площади 360 гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАГАДАН, 3 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава, сообщил РИА Новости представитель учреждения "Авиалесоохрана".
"Горит сухая трава. Площадь 360 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники "Авиалесоохраны" тушат, всего 12 человек работают. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах. Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. Очагов возгорания несколько.
Под угрозой линия электропередачи Армань-Янск, заявил РИА Новости сотрудник энергетической компании Александр Башев. "Часть опор находится на деревянном основании, поэтому приходится отсыпать вручную. Техника туда не подойдет. Там болото, бульдозер провалится, лед еще тонкий. И всего триста метров до открытого пламени", - рассказал Башев.
Расположенным неподалеку поселкам Армань и Радужный ничего не угрожает, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС по области Александр Плющев.
"Огонь идет кромкой в сторону озера Глухого. Угрозы населенному пункту нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Магаданской области", - сообщил Плющев.
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ПроисшествияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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