https://ria.ru/20211103/pozhar-1757527763.html
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза - РИА Новости, 03.11.2021
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза
Природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:48
2021-11-03T12:48
2021-11-03T12:48
происшествия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 3 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области: в морозы загорелась сухая трава, сообщил РИА Новости представитель учреждения "Авиалесоохрана"."Горит сухая трава. Площадь 360 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники "Авиалесоохраны" тушат, всего 12 человек работают. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах. Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров", - рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. Очагов возгорания несколько.Под угрозой линия электропередачи Армань-Янск, заявил РИА Новости сотрудник энергетической компании Александр Башев. "Часть опор находится на деревянном основании, поэтому приходится отсыпать вручную. Техника туда не подойдет. Там болото, бульдозер провалится, лед еще тонкий. И всего триста метров до открытого пламени", - рассказал Башев.Расположенным неподалеку поселкам Армань и Радужный ничего не угрожает, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС по области Александр Плющев."Огонь идет кромкой в сторону озера Глухого. Угрозы населенному пункту нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Магаданской области", - сообщил Плющев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Колыме произошел природный пожар при 20 градусах мороза
На Колыме в 20 градусов мороза загорелась сухая трава на площади 360 гектаров
МАГАДАН, 3 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова.
Природный пожар площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области
: в морозы загорелась сухая трава, сообщил РИА Новости представитель учреждения "Авиалесоохрана".
"Горит сухая трава. Площадь 360 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники "Авиалесоохраны" тушат, всего 12 человек работают. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах. Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. Очагов возгорания несколько.
Под угрозой линия электропередачи Армань-Янск, заявил РИА Новости сотрудник энергетической компании Александр Башев. "Часть опор находится на деревянном основании, поэтому приходится отсыпать вручную. Техника туда не подойдет. Там болото, бульдозер провалится, лед еще тонкий. И всего триста метров до открытого пламени", - рассказал Башев.
Расположенным неподалеку поселкам Армань и Радужный ничего не угрожает, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС
по области Александр Плющев.
"Огонь идет кромкой в сторону озера Глухого. Угрозы населенному пункту нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Магаданской области", - сообщил Плющев.