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На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке - РИА Новости, 25.08.2022
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На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке - РИА Новости, 25.08.2022
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке
Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:55
2022-08-25T14:19
происшествия
ставропольский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома поселка Озерный", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.Как уточнили в ГУМЧС по региону, пострадавших, по предварительным данным, нет.
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происшествия, ставропольский край, природные пожары в россии
Происшествия, Ставропольский край, Природные пожары в России
13:55 25.08.2022 (обновлено: 14:19 25.08.2022)
 
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке

Огонь от загоревшейся сухой травы перекинулся на два дома в ставропольском поселке Озерный

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома поселка Озерный", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.
Как уточнили в ГУМЧС по региону, пострадавших, по предварительным данным, нет.
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