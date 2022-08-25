https://ria.ru/20220825/stavropole-1812078408.html

На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке

На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке - РИА Новости, 25.08.2022

На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке

Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:55

2022-08-25T13:55

2022-08-25T14:19

происшествия

ставропольский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома поселка Озерный", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.Как уточнили в ГУМЧС по региону, пострадавших, по предварительным данным, нет.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, природные пожары в россии