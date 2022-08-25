https://ria.ru/20220825/stavropole-1812078408.html
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке - РИА Новости, 25.08.2022
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке
Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:55
2022-08-25T13:55
2022-08-25T14:19
происшествия
ставропольский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности в Ставропольском крае увеличилась почти в три раза, до 80 гектаров, из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома поселка Озерный", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.Как уточнили в ГУМЧС по региону, пострадавших, по предварительным данным, нет.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, природные пожары в россии
Происшествия, Ставропольский край, Природные пожары в России
13:55 25.08.2022 (обновлено: 14:19 25.08.2022)
На Ставрополье огонь от загоревшейся травы перекинулся на дома в поселке
Огонь от загоревшейся сухой травы перекинулся на два дома в ставропольском поселке Озерный