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В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров

В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров - РИА Новости, 07.08.2022

В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров

Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:59

2022-08-07T20:59

2022-08-07T20:59

происшествия

волгоград

волгоградская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в воскресенье днём в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись сухая трава и камыш на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений. По данным МЧС, в 17.30 пожар был локализован."Благодаря слаженным действиям сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области пожар ликвидирован в 19.45", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)