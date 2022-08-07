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В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров - РИА Новости, 07.08.2022
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В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров - РИА Новости, 07.08.2022
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров
Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:59
2022-08-07T20:59
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в воскресенье днём в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись сухая трава и камыш на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений. По данным МЧС, в 17.30 пожар был локализован."Благодаря слаженным действиям сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области пожар ликвидирован в 19.45", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:59 07.08.2022
 
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров

В Волгограде МЧС потушили возгорание сухой травы на общей площади в пятнадцать гектаров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара
Сотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днём в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись сухая трава и камыш на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений. По данным МЧС, в 17.30 пожар был локализован.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области пожар ликвидирован в 19.45", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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