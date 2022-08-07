https://ria.ru/20220807/trava-1807898937.html
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров - РИА Новости, 07.08.2022
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров
Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:59
2022-08-07T20:59
2022-08-07T20:59
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578128013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5191095edd42e1452c62508caa5c61fc.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание травы на общей площади 15 гектаров в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в воскресенье днём в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись сухая трава и камыш на площади в 15 гектаров, пожар уничтожил шесть деревянных заброшенных строений. По данным МЧС, в 17.30 пожар был локализован."Благодаря слаженным действиям сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области пожар ликвидирован в 19.45", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578128013_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_203430df687c8e2556b3be1dcea10659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде потушили возгорание травы на площади в пятнадцать гектаров
В Волгограде МЧС потушили возгорание сухой травы на общей площади в пятнадцать гектаров