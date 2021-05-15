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В Югре потушили пожар, который перекинулся с травы на жилой дом
В Югре потушили пожар, который перекинулся с травы на жилой дом
Более 150 человек участвовали в ликвидации пожара в поселке Малый Атлым (ХМАО), где огонь сильным ветром "перенесло" с сухой травы в населенный пункт, из-за... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T07:56
2021-05-15T08:25
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Более 150 человек участвовали в ликвидации пожара в поселке Малый Атлым (ХМАО), где огонь сильным ветром "перенесло" с сухой травы в населенный пункт, из-за чего пострадал жилой дом и пять построек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Изначально днем в пятницу, уточняет ведомство, в поселке загорелась сухая трава, однако порывы ветра были настолько сильными, что огонь начал быстро распространяться на соседние строения, и загорелся жилой дом на две квартиры. Пришлось эвакуировать людей.Примерно за три часа им удалось локализовать пожар на площади около 2 гектаров, а также защитить автозаправочную станцию, лесопильный комбинат, школу и восемь других домов."Через час открытое горение было ликвидировано, площадь пожара горения сухой растительности составила около 2 гектаров, строения повреждены на площади 332 квадратных метра", - подчеркнули в управлении МЧС.Причина возгорания сухой травы на территории населенного пункта устанавливается. Люди не пострадали, огонь повредил дом, две бани, два гаража, хозяйственную постройку, два снегохода и пару лодок. Администрация Октябрьского района приняла решение оказать помощь жильцам пострадавшего от пожара дома, добавили в ведомстве.Как уточнили в муниципалитете, в доме проживали семь человек, в том числе двое детей. Им, как предполагается, предоставят жилье в одном из многоквартирных домов, строительство которых начнется летом, отметили в районной администрации.
https://ria.ru/20210514/detsad-1732339286.html
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ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Югре потушили пожар, который перекинулся с травы на жилой дом

07:56 15.05.2021 (обновлено: 08:25 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Более 150 человек участвовали в ликвидации пожара в поселке Малый Атлым (ХМАО), где огонь сильным ветром "перенесло" с сухой травы в населенный пункт, из-за чего пострадал жилой дом и пять построек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Изначально днем в пятницу, уточняет ведомство, в поселке загорелась сухая трава, однако порывы ветра были настолько сильными, что огонь начал быстро распространяться на соседние строения, и загорелся жилой дом на две квартиры. Пришлось эвакуировать людей.
"Для тушения пожара были задействованы четыре единицы пожарной техники, мотопомпа, 55 профессиональных пожарных и более 100 добровольцев из местных жителей", - говорится в сообщении.
Примерно за три часа им удалось локализовать пожар на площади около 2 гектаров, а также защитить автозаправочную станцию, лесопильный комбинат, школу и восемь других домов.
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"Через час открытое горение было ликвидировано, площадь пожара горения сухой растительности составила около 2 гектаров, строения повреждены на площади 332 квадратных метра", - подчеркнули в управлении МЧС.
Причина возгорания сухой травы на территории населенного пункта устанавливается. Люди не пострадали, огонь повредил дом, две бани, два гаража, хозяйственную постройку, два снегохода и пару лодок. Администрация Октябрьского района приняла решение оказать помощь жильцам пострадавшего от пожара дома, добавили в ведомстве.
Как уточнили в муниципалитете, в доме проживали семь человек, в том числе двое детей. Им, как предполагается, предоставят жилье в одном из многоквартирных домов, строительство которых начнется летом, отметили в районной администрации.
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