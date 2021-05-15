https://ria.ru/20210515/pozhar-1732411839.html

В Югре потушили пожар, который перекинулся с травы на жилой дом

В Югре потушили пожар, который перекинулся с травы на жилой дом

Более 150 человек участвовали в ликвидации пожара в поселке Малый Атлым (ХМАО), где огонь сильным ветром "перенесло" с сухой травы в населенный пункт, из-за... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T07:56

2021-05-15T07:56

2021-05-15T08:25

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Более 150 человек участвовали в ликвидации пожара в поселке Малый Атлым (ХМАО), где огонь сильным ветром "перенесло" с сухой травы в населенный пункт, из-за чего пострадал жилой дом и пять построек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Изначально днем в пятницу, уточняет ведомство, в поселке загорелась сухая трава, однако порывы ветра были настолько сильными, что огонь начал быстро распространяться на соседние строения, и загорелся жилой дом на две квартиры. Пришлось эвакуировать людей.Примерно за три часа им удалось локализовать пожар на площади около 2 гектаров, а также защитить автозаправочную станцию, лесопильный комбинат, школу и восемь других домов."Через час открытое горение было ликвидировано, площадь пожара горения сухой растительности составила около 2 гектаров, строения повреждены на площади 332 квадратных метра", - подчеркнули в управлении МЧС.Причина возгорания сухой травы на территории населенного пункта устанавливается. Люди не пострадали, огонь повредил дом, две бани, два гаража, хозяйственную постройку, два снегохода и пару лодок. Администрация Октябрьского района приняла решение оказать помощь жильцам пострадавшего от пожара дома, добавили в ведомстве.Как уточнили в муниципалитете, в доме проживали семь человек, в том числе двое детей. Им, как предполагается, предоставят жилье в одном из многоквартирных домов, строительство которых начнется летом, отметили в районной администрации.

https://ria.ru/20210514/detsad-1732339286.html

https://ria.ru/20210514/ekaterinburg-1732304220.html

ханты-мансийский автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия