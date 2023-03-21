https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html

Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах

Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах - РИА Новости, 21.03.2023

Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах

21 марта 2023 года стало известно, что апелляционный суд Милана (Италия) постановил выдать гражданина России Артема Усса США. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:39

2023-03-21T18:39

2023-03-21T18:39

справки

сша

россия

антон богданов

александр усс

владислав клюшин

федеральное бюро расследований сша

интерпол

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21 марта 2023 года стало известно, что апелляционный суд Милана (Италия) постановил выдать гражданина России Артема Усса США. Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был задержан 17 октября 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса по американскому ордеру на арест. 19 октября в федеральном суде в Бруклине, штат Нью-Йорк, было обнародовано обвинительное заключение из 12 пунктов, в котором пятерым российским гражданам, в том числе Уссу, предъявлены различные обвинения, связанные с глобальной сетью закупок, контрабанды и отмывания денег. Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской санкционированной нефти через множество транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. В случае осуждения обвиняемым грозит максимум 30 лет лишения свободы. В конце ноября Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не был в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США. Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщал, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии. Как сообщается, адвокаты Усса намерены обжаловать решение об экстрадиции в США в Кассационном суде. На это может уйти еще три месяца или даже полгода.19 сентября 2022 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию в США Дениса Клостера, который задержан в начале июня. Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США. Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Сообщалось, что сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность. По информации газеты "24 часа", в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети.18 августа 2022 года американский Минюст сообщил, что Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, который был задержан и арестован 2 ноября 2021 года в аэропорту Схипхол (Амстердам) по запросу США. Адвокат Аркадий Бух сообщил, что мужчину задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды. По данным Минюста США, Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников. 6 февраля 2023 года Минюст США сообщил, что Денис Дубников признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Ему грозит тюремный срок до 20 лет и штраф в размере 500 тысяч долларов. Как ожидается, приговор огласят 11 апреля 2023 года. 15 октября 2021 года Южная Корея экстрадировала в США Владимира Дунаева, который был задержан 25 мая по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. В случае признания Владимира Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы. В настоящее время уголовное разбирательство продолжается. 18 декабря 2021 года в США из Швейцарии был экстрадирован Владислав Клюшин. Россиянин был арестован в Швейцарии 21 марта. В США его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. 14 февраля 2023 года в Бостоне присяжные в суде признали гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. При этом адвокаты россиянина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств. Как ожидается, суд в США огласит приговор в отношении россиянина Клюшина 4 мая 2023 года. 30 октября 2019 года стало известно, что министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции гражданина России Алексея Буркова в США. Он был арестован в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года, после чего американские власти направили запрос на его экстрадицию. После ознакомления с обвинительным заключением, Израильский окружной суд в 2017 году удовлетворил запрос США.Американские власти утверждали, что в период с 2009 по 2013 год россиянин занимался администрированием онлайн-платформы Cardplanet, на которой продавались данные банковских карт, похищенные путем взлома компьютеров и их заражения вредоносным программным обеспечением. На сайте Cardplanet предлагались данные по более 150 тысячам дебетовых и кредитных карт, и общая сумма покупок по приобретенным через этот сайт данным превышает 20 миллионов долларов, отмечает прокуратура. При этом стоимость информации по одной карте якобы варьировалась от 2,5 до 60 долларов – в зависимости от ее типа, страны выпуска и наличия или отсутствия персональных данных ее владельца. Транзакции проводились через сервисы Liberty Reserve, WebMoney, Western Union и MoneyGram. Кроме того, россиянину приписывалось администрирование другой онлайн-площадки – своеобразного клуба для "элиты киберпреступного мира", где обсуждались и планировались хакерские операции, сделки по купле-продаже разного рода информации, в том числе персональных данных, вредоносного программного обеспечения, а также услуг по отмыванию денег и взлому информационных систем. Для того чтобы получить доступ в этот закрытый клуб, заинтересованному лицу необходимо было заручиться поддержкой как минимум трех его действующих членов, а также внести в качестве страховки сумму денег – обычно не менее пяти тысяч долларов. 26 июня 2020 года суд в Восточном округе Вирджинии приговорил Алексея Буркова к девяти годам тюремного заключения. 20 июня 2019 года из Финляндии в США была экстрадирована россиянка Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк). Пограничная служба Финляндии задержала женщину 15 декабря 2018 года в аэропорту Вантаа, когда она летела из Петербурга транзитом в Испанию. В тот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся и сообщили, что задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, где ее обвинили в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год женщина нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. В суде она, заявив, что находилась под влиянием бывшего мужа Алета Тэрады, пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в отмывании денег – ее приговорили к 30 месяцам тюрьмы. В мае 2021 года она вернулась в Россию. В марте 2019 года в США был экстрадирован гражданин России Антон Богданов. Мужчину задержали 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет по запросу США о его экстрадиции. Первоначально Богданов отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд. Однако в ходе судебного заседания в январе 2019 года Богданов объявил о своем согласии на ускоренную добровольную экстрадицию в США. В апреле 2019 года власти США предъявили ему обвинения в "мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров". Ущерб оценивался в полтора миллиона долларов. В январе 2020 года Богданов признал вину. Согласно данным Минюста США, Богданов, также известный под псевдонимом "Кусок", с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову. 20 мая 2021 года суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность. Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США. В январе 2019 года власти Болгарии экстрадировали в США российского гражданина Александра Жукова. Мужчина был задержан 9 ноября в Варне по запросу Вашингтона. В США его обвинили в рекламном интернет-мошенничестве на 36 миллионов долларов. Кроме него, по делу проходили россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко.По версии следствия, они взламывали компьютеры и похищали личные данные "при отягчающих обстоятельствах". Кроме того, их обвиняют в отмывании денег. Как говорится в обвинительном заключении, с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков и остальные фигуранты фальсифицировали миллиарды просмотров в Сети, заставив клиентов заплатить более семи миллионов долларов за "рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета". Позже они создали еще одну компьютерную сеть, которая принесла им 29 миллионов долларов. 11 ноября 2021 года суд в Нью-Йорке приговорил Александра Жукова к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество. Также он должен выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, сша, россия, антон богданов, александр усс, владислав клюшин, федеральное бюро расследований сша, интерпол, экстрадиция