https://ria.ru/20230214/sud-1852040919.html

Суд в США огласит приговор в отношении россиянина Клюшина 4 мая

Суд в США огласит приговор в отношении россиянина Клюшина 4 мая - РИА Новости, 14.02.2023

Суд в США огласит приговор в отношении россиянина Клюшина 4 мая

Защита гражданина России Владислава Клюшина разочарована вердиктом суда присяжных в США, признавшего его виновным в киберпреступлениях, и намерена обжаловать... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:53

2023-02-14T21:53

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Защита гражданина России Владислава Клюшина разочарована вердиктом суда присяжных в США, признавшего его виновным в киберпреступлениях, и намерена обжаловать данное решение, заявил РИА Новости адвокат россиянина Максим Немцев.Во вторник присяжные в суде в американском Бостоне признали Клюшина виновным в киберпреступлениях."Мы разочарованы, но уважаем вердикт присяжных. Мы намерены обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств", - сообщил Немцев. Он также добавил, что оглашение приговора россиянину назначено на 4 мая.Учредителя IT-компании "М13" власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в Соединенные Штаты. Своей вины он не признает.

https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852040784.html

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сша, в мире, россия, бостон, владислав клюшин