Рейтинг@Mail.ru
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/prisyazhnye-1852034201.html
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.02.2023
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях
В Бостоне присяжные в суде признали гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:40
2023-02-14T22:01
сша
в мире
владислав клюшин
швейцария
россия
федеральное бюро расследований сша
бостон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. В Бостоне присяжные в суде признали гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев."Мы разочарованы, но уважаем вердикт присяжных. Мы намерены обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств", — сказал юрист.Оглашение приговора назначено на 4 мая, добавил он.Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по требованию США 21 марта 2021 года. Американские власти обвиняют его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами. При этом в сентябре прошлого года адвокаты россиянина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.Россиянин своей вины не признает.
https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html
https://ria.ru/20220124/isk-1769194442.html
сша
швейцария
россия
бостон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, владислав клюшин, швейцария, россия, федеральное бюро расследований сша, бостон
США, В мире, Владислав Клюшин, Швейцария, Россия, Федеральное бюро расследований США, Бостон
20:40 14.02.2023 (обновлено: 22:01 14.02.2023)
 
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях

В США присяжные признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. В Бостоне присяжные в суде признали гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев.
"Мы разочарованы, но уважаем вердикт присяжных. Мы намерены обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств", — сказал юрист.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля 2022, 13:21
Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными
Оглашение приговора назначено на 4 мая, добавил он.
Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по требованию США 21 марта 2021 года. Американские власти обвиняют его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами.
При этом в сентябре прошлого года адвокаты россиянина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.
Россиянин своей вины не признает.
Павильон Bloomberg - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января 2022, 09:08
Владелец "М 13" Клюшин подал иск к Bloomberg
 
СШАВ миреВладислав КлюшинШвейцарияРоссияФедеральное бюро расследований СШАБостон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала