https://ria.ru/20230214/prisyazhnye-1852034201.html
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.02.2023
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях
В Бостоне присяжные в суде признали гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:40
2023-02-14T20:40
2023-02-14T22:01
сша
в мире
владислав клюшин
швейцария
россия
федеральное бюро расследований сша
бостон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. В Бостоне присяжные в суде признали гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев."Мы разочарованы, но уважаем вердикт присяжных. Мы намерены обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств", — сказал юрист.Оглашение приговора назначено на 4 мая, добавил он.Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по требованию США 21 марта 2021 года. Американские власти обвиняют его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами. При этом в сентябре прошлого года адвокаты россиянина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.Россиянин своей вины не признает.
https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html
https://ria.ru/20220124/isk-1769194442.html
сша
швейцария
россия
бостон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, владислав клюшин, швейцария, россия, федеральное бюро расследований сша, бостон
США, В мире, Владислав Клюшин, Швейцария, Россия, Федеральное бюро расследований США, Бостон
20:40 14.02.2023 (обновлено: 22:01 14.02.2023)
В США россиянина Клюшина признали виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях