https://ria.ru/20230221/avarii-1853498778.html

ЧП и аварии на морских судах в России в 2022-2023 годах

ЧП и аварии на морских судах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 21.02.2023

ЧП и аварии на морских судах в России в 2022-2023 годах

сухогруз Seamark переломился во время шторма в порту Новороссийска (Краснодарский край). Грузовое судно шло под флагом Коморских островов и перевозило 3,5... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:06

2023-02-21T17:06

2023-02-21T17:06

справки

россия

происшествия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843070260_0:204:1281:924_1920x0_80_0_0_a7eb759f3181e5d6a0afce77937c74e4.jpg

202321 февраля сухогруз Seamark переломился во время шторма в порту Новороссийска (Краснодарский край). Грузовое судно шло под флагом Коморских островов и перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. Экипаж судна состоит из 11 россиян. Все члены экипажа сухогруза были подняты на спасательные суда. Один человек скончался на борту спасательного судна, еще один находится в тяжелом состоянии. Сухогруз, переломившись надвое, затонул. 31 января судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. Amber Baltic был взят на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, его отбуксировали в сторону Петропавловска-Камчатского. 7 января в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области сухогруз "Раша-1" сел на мель. Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад (Иран). Судовой ход был не нарушен. 4 января в Мурманском рыбном порту произошло возгорание на судне "Принцесса Арктики". Последствия происшествия устраняли 28 человек и девять единиц техники, Всего на судне находились семь человек. Шесть эвакуировались сами, одного человека спасли. 202215 декабря на Сахалине возле острова Парамушир рыболовецкое судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра. Оно повалилось на бок, и 12 человек экипажа перешли на привязанный к нему плот. На севшем на мель судне находился груз из 15 тонн живого краба, разлива нефтепродуктов не было. Все члены экипажа севшего на мель судна были эвакуированы с плота на борт другого судна. 27 ноября в Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish. Сообщение от капитана о возгорании поступило оперативному дежурному около 8.00 мск, после этого все суда, находившиеся рядом с Sunfish в 110 милях от порта Магадан, получили указание последовать к месту происшествия для оказания помощи. Когда прибыл ближе всего находившийся морозильный рыболовецкий траулер "Бутовск", судно в его сопровождении направилось в пункт убежища в Усть-Хайрюзово на Камчатке. На борту траулера Sunfish находились 104 человека. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), его владелец – ООО "Меркурий". Пожар удалось потушить, все члены экипажа живы. 26 июля сухогруз "Нарва" (оператор судна ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток) сел на мель в районе бухты Преображение Японского моря. На борту теплохода находились 11 членов экипажа, никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов в результате инцидента не было. 18 июня камерунский сухогруз Lider Bulut с 28 членами экипажа сел на мель около Туапсе (Краснодарский край) из-за нарушения балластной системы. На судне начали ремонтные работы, однако в машинное отделение поступила вода. Позже оказалось, что вода попала на судно через технологические отверстия, которые удалось залатать. Снять сухогруз с мели планировалось 22 июня, однако сделать это не удалось: при попытке это сделать крен увеличился и корабль вернули на место. 27 июня в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что аварийно-спасательному судну "Спасатель Демидов" удалось снять сухогруз с мели. Перед этим с третьей палубы и нескольких внутренних помещений специалисты откачали воду. В ночь на 9 июня в Амурском заливе, примерно в одной миле к северо-западу от острова Русский, на рыболовном судне "Икларанд" в машинном отделении возник пожар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На борту было 17 человек, все были эвакуированы. Капитана судна госпитализировали, его состояние оценивалось как удовлетворительное. 23 мая в бухте Улисс во Владивостоке столкнулись сухогруз и водоналивное судно. По информации Росморречфлота, судно обеспечения – танкер, который развозит воду по судам в порту – швартовался к причалу Назимова и навалился на сухогруз "Вячеслав Анисимов". На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на два метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт. Экипаж откачал топливо, прибывший на место катер-бонопостановщик "Капитан Балашов" установил боновые заграждения. Позднее разлив нефтепродуктов был ликвидирован. 13 мая около 7 часов по хабаровскому времени в Охотском море в районе поселка Охотск при перегрузке груза на другое плавсредство возник крен рыболовного судна "Францискан № 1" (порт приписки Ванино), в результате чего оно затонуло. На борту судна, принадлежащего ООО "Рыболовецкая артель "Иня", находились восемь членов экипажа, все были эвакуированы, никто не пострадал. 10 мая на стоявшем на рейде порта Темрюк в Азовском море турецком судне Aqua с зерном возник пожар. Экипаж боролся за живучесть судна, на помощь к нему вышли российские буксиры. В результате ЧП погиб один человек. Сообщалось, что экипаж судна смешанный, граждан России на нем не было.3 февраля в Мурманской области промысловое судно МРБ-1633 ударилось о скалу и получило пробоину в Баренцевом море. ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. На борту находилось пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб. 2 февраля краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуированы с судна 14 человек. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Разлива топлива нет. Предварительно установлено, что судно ушло на дно у причала номер шесть в результате крена.23 января в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморских островов, принадлежностью Великобритании. Все очаги горения на танкере удалось полностью ликвидировать при помощи аэрозольных шашек. К ликвидации последствий пожара привлекались в общей сложности 27 человек и три единицы техники. Экипаж, состоявший из россиян, эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. Никто не пострадал.Вечером 13 января судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях. 15 января в 08.40 (07.40 мск) судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, происшествия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)