https://ria.ru/20221127/pozhar-1834611171.html
В Охотском море загорелся рыболовный траулер
В Охотском море загорелся рыболовный траулер - РИА Новости, 27.11.2022
В Охотском море загорелся рыболовный траулер
В Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish, экипаж продолжает тушить пожар, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:07
2022-11-27T19:07
2022-11-27T21:02
происшествия
охотское море
москва
магадан
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish, экипаж продолжает тушить пожар, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко."Огонь распространился на еще одну каюту, судно в сопровождении траулера "Бутовск" направляется в пункт убежища в Усть-Хайрюзово на Камчатке. Информации о пострадавших не поступало", — рассказал он.По словам Кравченко, сообщение от капитана о возгорании поступило оперативному дежурному около 8:00 мск, после этого все суда, находящиеся рядом с Sunfish в 110 милях от порта Магадан, получили указание последовать к месту происшествия для оказания помощи."Прибыл ближе всего находившийся морозильный рыболовецкий траулер "Бутовск". Экипаж Sunfish все это время боролся с огнем самостоятельно, лишь к трем часам по Москве спустя несколько попыток удалось наконец передать изолирующие противогазы и запасные баллоны", — уточнил представитель Росморречфлота."На море достаточно серьезное волнение — до пяти метров, оба судна следуют в бухту в Усть-Хальзово на Камчатке, путь следования — порядка ста миль", — добавил Кравченко.Как позднее сообщил источник агентства, пожар удалось потушить, все члены экипажа живы.На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск, его владелец — ООО "Меркурий". В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что за помощью пока никто не обращался. На Дальнем Востоке сейчас ночь.
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829773563.html
https://ria.ru/20221101/tayvan-1828302446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, москва, магадан, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Охотское море, Москва, Магадан, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
19:07 27.11.2022 (обновлено: 21:02 27.11.2022)
В Охотском море загорелся рыболовный траулер
Росморречфлот: в Охотском море загорелось судно Sunfish, на борту находятся 104 человека
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish, экипаж продолжает тушить пожар, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
"Огонь распространился на еще одну каюту, судно в сопровождении траулера "Бутовск" направляется в пункт убежища в Усть-Хайрюзово на Камчатке. Информации о пострадавших не поступало", — рассказал он.
По словам Кравченко, сообщение от капитана о возгорании поступило оперативному дежурному около 8:00 мск, после этого все суда, находящиеся рядом с Sunfish в 110 милях от порта Магадан, получили указание последовать к месту происшествия для оказания помощи.
"Прибыл ближе всего находившийся морозильный рыболовецкий траулер "Бутовск". Экипаж Sunfish все это время боролся с огнем самостоятельно, лишь к трем часам по Москве спустя несколько попыток удалось наконец передать изолирующие противогазы и запасные баллоны", — уточнил представитель Росморречфлота.
"На море достаточно серьезное волнение — до пяти метров, оба судна следуют в бухту в Усть-Хальзово на Камчатке, путь следования — порядка ста миль", — добавил Кравченко.
Как позднее сообщил источник агентства, пожар удалось потушить, все члены экипажа живы.
На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск
, его владелец — ООО "Меркурий". В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что за помощью пока никто не обращался. На Дальнем Востоке сейчас ночь.