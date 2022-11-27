https://ria.ru/20221127/pozhar-1834611171.html

В Охотском море загорелся рыболовный траулер

В Охотском море загорелся рыболовный траулер - РИА Новости, 27.11.2022

В Охотском море загорелся рыболовный траулер

В Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish, экипаж продолжает тушить пожар, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:07

2022-11-27T19:07

2022-11-27T21:02

происшествия

охотское море

москва

магадан

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish, экипаж продолжает тушить пожар, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко."Огонь распространился на еще одну каюту, судно в сопровождении траулера "Бутовск" направляется в пункт убежища в Усть-Хайрюзово на Камчатке. Информации о пострадавших не поступало", — рассказал он.По словам Кравченко, сообщение от капитана о возгорании поступило оперативному дежурному около 8:00 мск, после этого все суда, находящиеся рядом с Sunfish в 110 милях от порта Магадан, получили указание последовать к месту происшествия для оказания помощи."Прибыл ближе всего находившийся морозильный рыболовецкий траулер "Бутовск". Экипаж Sunfish все это время боролся с огнем самостоятельно, лишь к трем часам по Москве спустя несколько попыток удалось наконец передать изолирующие противогазы и запасные баллоны", — уточнил представитель Росморречфлота."На море достаточно серьезное волнение — до пяти метров, оба судна следуют в бухту в Усть-Хальзово на Камчатке, путь следования — порядка ста миль", — добавил Кравченко.Как позднее сообщил источник агентства, пожар удалось потушить, все члены экипажа живы.На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск, его владелец — ООО "Меркурий". В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что за помощью пока никто не обращался. На Дальнем Востоке сейчас ночь.

https://ria.ru/20221107/pozhar-1829773563.html

https://ria.ru/20221101/tayvan-1828302446.html

https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html

охотское море

москва

магадан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, охотское море, москва, магадан, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)