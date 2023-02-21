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Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска

Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023

Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска

Сухогруз переломился во время шторма на Черноморском побережье Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:07

2023-02-21T15:07

2023-02-21T17:08

новороссийск

коморские острова

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА/КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости. Сухогруз переломился во время шторма на Черноморском побережье Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Экипаж судна состоял из 11 человек. Всех их подняли на корабли спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС."Один человек скончался на борту спасательного судна", — добавили в ведомстве.Еще один член экипажа находится в тяжелом состоянии.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку, во время которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.Разломившееся судно затонуло.

новороссийск

коморские острова

краснодарский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новороссийск, коморские острова, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, краснодарский край