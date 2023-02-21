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Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023
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Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска
Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023
Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска
Сухогруз переломился во время шторма на Черноморском побережье Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:07
2023-02-21T17:08
новороссийск
коморские острова
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости. Сухогруз переломился во время шторма на Черноморском побережье Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Экипаж судна состоял из 11 человек. Всех их подняли на корабли спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС."Один человек скончался на борту спасательного судна", — добавили в ведомстве.Еще один член экипажа находится в тяжелом состоянии.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку, во время которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.Разломившееся судно затонуло.
новороссийск
коморские острова
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новороссийск, коморские острова, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, краснодарский край
Новороссийск, Коморские острова, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Краснодарский край
15:07 21.02.2023 (обновлено: 17:08 21.02.2023)
 
Сухогруз Seamark переломило во время шторма в порту Новороссийска

Сухогруз Seamark переломился пополам из-за шторма рядом с портом Новороссийска

© РИА Новости / Андрей ВаренковНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Новороссийск. Архивное фото
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости. Сухогруз переломился во время шторма на Черноморском побережье Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

"Грузовое судно Seamark шло под флагом Коморских островов, переломилось в условиях шторма. Оно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки", — сказал собеседник агентства.

Экипаж судна состоял из 11 человек. Всех их подняли на корабли спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Один человек скончался на борту спасательного судна", — добавили в ведомстве.
Еще один член экипажа находится в тяжелом состоянии.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку, во время которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Разломившееся судно затонуло.
 
НовороссийскКоморские островаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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