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Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023
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Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска
Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:57
2023-02-21T16:31
новороссийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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новороссийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Новороссийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
15:57 21.02.2023 (обновлено: 16:31 21.02.2023)
 
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска

Умер один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВ новороссийском морском торговом порту
В новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Сухогруз Seamark, перевозивший 3,5 тысячи тонн мраморной крошки, во время шторма в порту Новороссийска
Вчера, 16:17
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Спасение экипажа сухогруза Seamark, потерпевшего крушение возле Новороссийска - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:21
В Новороссийске спасли весь экипаж терпящего бедствие сухогруза Seamark
 
НовороссийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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