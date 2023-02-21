https://ria.ru/20230221/bedstvie-1853472958.html
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска
Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:57
2023-02-21T15:57
2023-02-21T16:31
новороссийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776783587_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_b09450de393f2e4305854ae23d0d87dd.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html
https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853462100.html
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776783587_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_2d8b925c77b90654077bb2d841b01b76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Новороссийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
15:57 21.02.2023 (обновлено: 16:31 21.02.2023)
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска
Умер один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска