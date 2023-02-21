https://ria.ru/20230221/bedstvie-1853472958.html

Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска

Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска - РИА Новости, 21.02.2023

Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска

Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:57

2023-02-21T15:57

2023-02-21T16:31

новороссийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html

https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853462100.html

новороссийск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)