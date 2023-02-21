https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул - РИА Новости, 21.02.2023
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:17
2023-02-21T16:17
2023-02-21T16:32
новороссийск
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853481345_0:311:802:762_1920x0_80_0_0_7e4d1604af56e8a08bac6b0a10bae2db.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот."Сухогруз на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки разломился на две части и затонул", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ведомства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья, заявили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230221/bedstvie-1853472958.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853481345_0:236:802:838_1920x0_80_0_0_ee0b0b9ed8bdd3a9e88dbc46a21d9e19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Новороссийск, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
16:17 21.02.2023 (обновлено: 16:32 21.02.2023)
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Росморречфлот: сухогруз Seamark, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул