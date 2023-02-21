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Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул - РИА Новости, 21.02.2023
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Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул - РИА Новости, 21.02.2023
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул
Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:17
2023-02-21T16:32
новороссийск
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот."Сухогруз на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки разломился на две части и затонул", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ведомства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья, заявили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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новороссийск, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Новороссийск, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
16:17 21.02.2023 (обновлено: 16:32 21.02.2023)
 
Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

Росморречфлот: сухогруз Seamark, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

© кадр видео очевидцаСухогруз Seamark, перевозивший 3,5 тысячи тонн мраморной крошки, во время шторма в порту Новороссийска
Сухогруз Seamark, перевозивший 3,5 тысячи тонн мраморной крошки, во время шторма в порту Новороссийска
© кадр видео очевидца
Сухогруз Seamark, перевозивший 3,5 тысячи тонн мраморной крошки, во время шторма в порту Новороссийска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот.
"Сухогруз на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки разломился на две части и затонул", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ведомства.
Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья, заявили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
В новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:57
Умер один из членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие у Новороссийска
 
НовороссийскФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
 
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