https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html

Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул - РИА Новости, 21.02.2023

Сухогруз, разломившийся надвое в районе Новороссийска, затонул

Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:17

2023-02-21T16:17

2023-02-21T16:32

новороссийск

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает Росморречфлот."Сухогруз на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки разломился на две части и затонул", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ведомства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья, заявили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Один из 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230221/bedstvie-1853472958.html

новороссийск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новороссийск, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия