https://ria.ru/20230107/sukhogruz-1843425042.html
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз - РИА Новости, 07.01.2023
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз
Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:43
2023-01-07T21:43
2023-01-07T21:43
иран
астраханская область
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. "В 18.08 в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1", - говорится в сообщении. Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад (Иран). Судовой ход не нарушен. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, морским спасательным координационным центром.
https://ria.ru/20221118/sukhogruz-1832389496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, астраханская область, россия, происшествия
Иран, Астраханская область, Россия, Происшествия
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз
МЧС: в Астраханской сел на мель следовавший в Иран сухогруз "Раша-1"