https://ria.ru/20230107/sukhogruz-1843425042.html

В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз

В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз - РИА Новости, 07.01.2023

В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз

Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T21:43

2023-01-07T21:43

2023-01-07T21:43

иран

астраханская область

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762327866_0:76:1600:976_1920x0_80_0_0_d09f5496d21d1af4695dbb89001a6f4d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. "В 18.08 в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1", - говорится в сообщении. Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад (Иран). Судовой ход не нарушен. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, морским спасательным координационным центром.

https://ria.ru/20221118/sukhogruz-1832389496.html

иран

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

иран, астраханская область, россия, происшествия