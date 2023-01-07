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В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз - РИА Новости, 07.01.2023
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В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз - РИА Новости, 07.01.2023
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз
Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:43
2023-01-07T21:43
иран
астраханская область
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. "В 18.08 в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1", - говорится в сообщении. Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад (Иран). Судовой ход не нарушен. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, морским спасательным координационным центром.
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иран, астраханская область, россия, происшествия
Иран, Астраханская область, Россия, Происшествия
21:43 07.01.2023
 
В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз

МЧС: в Астраханской сел на мель следовавший в Иран сухогруз "Раша-1"

© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиСухогруз Xing Yuan сел на мель в Сахалинской области
Сухогруз Xing Yuan сел на мель в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
Сухогруз Xing Yuan сел на мель в Сахалинской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Следовавший в Иран сухогруз "Раша-1" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В 18.08 в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1", - говорится в сообщении.
Судно следовало из Астрахани в порт Амирабад (Иран). Судовой ход не нарушен. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, морским спасательным координационным центром.
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