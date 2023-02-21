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В Новороссийске спасли весь экипаж терпящего бедствие сухогруза Seamark - РИА Новости, 21.02.2023
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В Новороссийске спасли весь экипаж терпящего бедствие сухогруза Seamark
В Новороссийске спасли весь экипаж терпящего бедствие сухогруза Seamark - РИА Новости, 21.02.2023
В Новороссийске спасли весь экипаж терпящего бедствие сухогруза Seamark
Все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, подняты на спасательные суда, их жизни вне опасности, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:21
2023-02-21T19:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новороссийск
происшествия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, подняты на спасательные суда, их жизни вне опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступила информация о том, что на одном из сухогрузов, находящихся на стоянке в районе порта Новороссийск, произошла авария", - сказал собеседник агентства.По его словам, все 11 членов экипажа подняты на спасательные суда. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил представитель ведомства.Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
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россия
новороссийск
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Спасение экипажа сухогруза Seamark, потерпевшего крушение возле Новороссийска
Спасение экипажа сухогруза Seamark, потерпевшего крушение возле Новороссийска
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новороссийск, Происшествия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
15:21 21.02.2023 (обновлено: 19:00 21.02.2023)
 
В Новороссийске спасли весь экипаж терпящего бедствие сухогруза Seamark

Всех 11 членов экипажа с потерпевшего крушение около Новороссийска сухогруза спасли

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие возле Новороссийска, подняты на спасательные суда, их жизни вне опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступила информация о том, что на одном из сухогрузов, находящихся на стоянке в районе порта Новороссийск, произошла авария", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все 11 членов экипажа подняты на спасательные суда. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил представитель ведомства.
Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья Кубани, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовороссийскПроисшествияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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