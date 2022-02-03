https://ria.ru/20220203/sudno-1770886754.html
Член экипажа судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб
Член экипажа судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб - РИА Новости, 03.02.2022
Член экипажа судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб
Один член экипажа маломерного судна, получившего пробоину в Баренцевом море, обнаружен погибшим, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:40
2022-02-03T15:40
2022-02-03T15:41
происшествия
баренцево море
россия
кольский полуостров
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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Один член экипажа маломерного судна, получившего пробоину в Баренцевом море, обнаружен погибшим, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от поселка Дальние Зеленцы судно МРБ-1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб", - сказала Марковская.Она отметила, что по факту происшествия с маломерным судном в акватории Баренцева моря возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)."Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - добавила представитель ведомства.
https://ria.ru/20220203/vzryv-1770828189.html
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происшествия, баренцево море, россия, кольский полуостров
15:40 03.02.2022 (обновлено: 15:41 03.02.2022)
Член экипажа судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб
СК возбудил дело после гибели члена экипажа судна, получившего пробоину в Баренцевом море