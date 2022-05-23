https://ria.ru/20220523/sudna-1790089338.html

Во Владивостоке столкнулись два судна

Во Владивостоке столкнулись два судна - РИА Новости, 23.05.2022

Во Владивостоке столкнулись два судна

Сухогруз и водоналивное судно столкнулись в бухте Улисс во Владивостоке – разлились нефтепродукты, но их уже собрали, сообщил РИА Новости директор приморского... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:57

2022-05-23T09:57

2022-05-23T10:36

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Сухогруз и водоналивное судно столкнулись в бухте Улисс во Владивостоке – разлились нефтепродукты, но их уже собрали, сообщил РИА Новости директор приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский."Столкнулись сухогруз и водоналивное судно. Поврежден сухогруз, из него произошел разлив нефтепродуктов. Он уже ликвидирован. Пострадавших нет, оба судна на плаву", - сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, судно обеспечения – танкер, который развозит воду по судам в порту, судовладельца "Морские экологические технологии" (Находка) - швартовался к причалу Назимова и навалился на сухогруз "Вячеслав Анисимов"."На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на 2 метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт", - отметил Кравченко.По его словам, экипаж откачал топливо, прибывший на место катер-бонопостановщик "Капитан Балашов" установил боновые заграждения."На всякий случай обоновали большую поверхность - 3 тысячи квадратных метров. Само пятно было небольшое", - отметил собеседник агентства.Также обоновано судно, на место прибыл сборщик льяльных вод (воды, загрязненные нефтепродуктами). В 04.50 мск работы по ликвидации аварийного разлива завершились.

https://ria.ru/20220521/dtp-1789903520.html

владивосток

приморский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток, приморский край