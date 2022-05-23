https://ria.ru/20220523/sudna-1790089338.html
Во Владивостоке столкнулись два судна
Во Владивостоке столкнулись два судна - РИА Новости, 23.05.2022
Во Владивостоке столкнулись два судна
Сухогруз и водоналивное судно столкнулись в бухте Улисс во Владивостоке – разлились нефтепродукты, но их уже собрали, сообщил РИА Новости директор приморского... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:57
2022-05-23T09:57
2022-05-23T10:36
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Сухогруз и водоналивное судно столкнулись в бухте Улисс во Владивостоке – разлились нефтепродукты, но их уже собрали, сообщил РИА Новости директор приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский."Столкнулись сухогруз и водоналивное судно. Поврежден сухогруз, из него произошел разлив нефтепродуктов. Он уже ликвидирован. Пострадавших нет, оба судна на плаву", - сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, судно обеспечения – танкер, который развозит воду по судам в порту, судовладельца "Морские экологические технологии" (Находка) - швартовался к причалу Назимова и навалился на сухогруз "Вячеслав Анисимов"."На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на 2 метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт", - отметил Кравченко.По его словам, экипаж откачал топливо, прибывший на место катер-бонопостановщик "Капитан Балашов" установил боновые заграждения."На всякий случай обоновали большую поверхность - 3 тысячи квадратных метров. Само пятно было небольшое", - отметил собеседник агентства.Также обоновано судно, на место прибыл сборщик льяльных вод (воды, загрязненные нефтепродуктами). В 04.50 мск работы по ликвидации аварийного разлива завершились.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
09:57 23.05.2022 (обновлено: 10:36 23.05.2022)
Во Владивостоке столкнулись два судна
В бухте Улисс во Владивостоке столкнулись два судна, разлились нефтепродукты
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Сухогруз и водоналивное судно столкнулись в бухте Улисс во Владивостоке – разлились нефтепродукты, но их уже собрали, сообщил РИА Новости директор приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский.
"Столкнулись сухогруз и водоналивное судно. Поврежден сухогруз, из него произошел разлив нефтепродуктов. Он уже ликвидирован. Пострадавших нет, оба судна на плаву", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, судно обеспечения – танкер, который развозит воду по судам в порту, судовладельца "Морские экологические технологии" (Находка) - швартовался к причалу Назимова и навалился на сухогруз "Вячеслав Анисимов".
"На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на 2 метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт", - отметил Кравченко.
По его словам, экипаж откачал топливо, прибывший на место катер-бонопостановщик "Капитан Балашов" установил боновые заграждения.
"На всякий случай обоновали большую поверхность - 3 тысячи квадратных метров. Само пятно было небольшое", - отметил собеседник агентства.
Также обоновано судно, на место прибыл сборщик льяльных вод (воды, загрязненные нефтепродуктами). В 04.50 мск работы по ликвидации аварийного разлива завершились.