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В Азовском море потушили турецкое судно, один человек погиб
В Азовском море потушили турецкое судно, один человек погиб - РИА Новости, 10.05.2022
В Азовском море потушили турецкое судно, один человек погиб
Турецкое судно с зерном, загоревшееся на рейде кубанского порта Темрюк в Азовском море, потушено, предварительно, один член экипажа погиб, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:30
2022-05-10T18:30
2022-05-10T18:30
происшествия
азовское море
темрюк
россия
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КРАСНОДАР, 10 мая – РИА Новости. Турецкое судно с зерном, загоревшееся на рейде кубанского порта Темрюк в Азовском море, потушено, предварительно, один член экипажа погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Днём во вторник пресс-служба ведомства сообщила о возгорании стоявшего на рейде порта Темрюк в Азовском море судна Aqua турецкой компании с грузом зерна. Экипаж боролся за живучесть судна. На помощь к нему вышли российские буксиры. Сообщалось, что экипаж судна смешанный, граждан России на нем нет."Пожар потушен... Предварительные данные есть. Предположительно, один человек погиб. Следственные органы установят, они уже работают", - уточнили агентству в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/vykhod-1786328383.html
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происшествия, азовское море, темрюк, россия
В Азовском море потушили турецкое судно, один человек погиб
Пресс-служба Росморречфлота: в Азовском море потушили турецкое судно, один человек погиб