https://ria.ru/20230124/bashmet-1846751884.html

Биография Юрия Башмета

Биография Юрия Башмета - РИА Новости, 24.01.2023

Биография Юрия Башмета

Альтист, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:03

2023-01-24T03:03

2023-01-24T03:03

справки

юрий башмет

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Альтист, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону.Его отец, Абрам Башмет, работал инженером железнодорожного транспорта, мать, Майя Кричевер, была филологом. Детские и юношеские годы Башмета прошли во Львове (Украина). В 1971 году он окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу, в 1976 году – Московскую консерваторию. В консерватории Юрий Башмет учился у профессора Вадима Борисовского и профессора Федора Дружинина. В 1976-1978 годах проходил в консерватории ассистентуру-стажировку.С 1978 года Юрий Башмет преподает в Московской консерватории, с 1988 года – доцент, с 1995 года – профессор.В 1996 году он создал и возглавил в Московской консерватории "Экспериментальную кафедру альта". С 1972 года музыкант играет на альте работы мастера Паоло Тесторе (Милан, 1758 год).Еще в студенческие годы Башмет был удостоен Второй премии Международного конкурса альтистов в Будапеште (1975) и Гран-при на конкурсе альтистов в Мюнхене (1976). С 1976 года ведет активную концертную деятельность.С 1978 года – солист Московской филармонии. Владеет практически всем альтовым репертуаром. Стал первым исполнителем многочисленных сочинений для альта, посвященных ему и написанных специально для него. В частности, для Башмета писали Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Микаэл Таривердиев, София Губайдулина, Джон Тавенер, Гия Канчели, Александр Чайковский, Александр Раскатов, Витаутас Баркаускас, Андрей Эшпай, Поул Рудерс и др.Как солист выступал c выдающимися музыкантами современности – Мстиславом Ростроповичем, Святославом Рихтером, Гидоном Кремером, Виктор Третьяковым, Олегом Каганом, Наталией Гутман, Шломо Минцем, Исааком Стерном, Анне-Софи Муттер, дирижерами Рафаэле Кубеликом, Сэйдзи Озавой, Геннадием Рождественским, Джоном Элиотом Гардинером, Валерием Гергиевым, Шарлем Дютуа, Невиллом Марринером, Паулем Захером, Куртом Мазуром, Бернардом Хайтинком, Кентом Нагано, Саймоном Раттлом, Юрием Темиркановым, Николаусом Арнонкуром.С 1982 года начал выступать в качестве дирижера.В 1986 году Башмет создал камерный оркестр "Солисты Москвы". В 1991 году на гастролях за рубежом был подписан временный контракт на работу коллектива с мэрией города Монпелье (Франция). Впоследствии музыканты оркестра приняли решение остаться во Франции, что было неприемлемо для Башмета, поскольку он не собирался уезжать из России. Тогда маэстро отказался от руководства оркестром и оставил коллектив. Вскоре ансамбль прекратил свое существование.В 1992 году Юрий Башмет создал новый камерный ансамбль "Солисты Москвы", участниками которого стали талантливые молодые музыканты – выпускники и аспиранты Московской консерватории. В 2008 году коллектив совместно с Юрием Башметом был удостоен премии "Грэмми" за записи музыки Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, став первым российским камерным ансамблем, удостоенным этой престижной премии.С 2002 года Юрий Башмет является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". В качестве солиста и дирижера выступает с выдающимися симфоническими оркестрами мира: Берлинским филармоническим оркестром, Берлинским симфоническим оркестром, Венским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Баварского радио, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Сан-Франциско, Чикагским симфоническим оркестром, Бостонским симфоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Радио Франции, Оркестром de Paris.Юрий Башмет выступает в лучших концертных залах Европы, США, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии, среди которых Большой зал Московской консерватории, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Карнеги-холл (Нью-Йорк), Концертгебау (Амстердам), Барбикан (Лондон), Берлинская филармония, Ла Скала (Милан) и многие другие.С 2012 года Юрий Башмет возглавляет Всероссийский юношеский оркестр, который формируется на основе конкурса исполнителей классической музыки. С 2013 года в рамках проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" были созданы центры высшего профессионального мастерства в нескольких российских регионах на базе специальных музыкальных школ для особо одаренных детей.Музыкант является художественным руководителем ряда фестивалей.В 1994 году им создан Международный благотворительный фонд, который учредил Международную премию имени Д.Д. Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового искусства.На телеканале "Россия – Культура" маэстро вел авторскую программу "Вокзал мечты", которая является лауреатом ТЭФИ-2005 и ТЭФИ-2007.Башмет является членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ.Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000, и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016). Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014). Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года".Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995).Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).Именем Башмета названа Детская музыкальная школа № 1 в городе Новокуйбышевске Самарской области. Юрий Башмет женат на скрипачке Наталье Башмет. В семье двое детей – дочь Ксения, пианистка, и сын Александр, ставший экономистом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий башмет